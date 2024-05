Después del nacimiento de su hija Daphne, Epa Colombia se ha dedicado a compartir con sus seguidores varios videos y fotos de su nueva etapa como mamá junto a su pareja Karol Samantha, quien la ha apoyado y guiado a través de su experiencia. Y es que la novia de la empresaria, por si no lo sabían, es madre de un niño.

Cuando se conoció que Daphne, a diferencia de su novia, no es la primera hija de Karol, los internautas empezaron a hacerle muchas preguntas a Epa sobre la otra persona que hace parte de su familia y sobre todo, les genera curiosidad que no lo muestre en redes sociales.

Saturada de dudas y preguntas, la creadora de contenido compartió un video en Instagram revelando detalles sobre la relación que tiene con el niño y las razones por las que no lo muestra en sus distintas cuentas.

“Amiga, el niño vive mejor que usted y si me pongo a pensar, yo no estoy aquí para publicar el hijo. Es que no es mi hijo, es el de ella. Obvio, yo soy la madrastra, pero amiga, tú no sabes nada, tú lo que ves, lo ves por encimita, tú no sabes la realidad”, dijo Daneidy Barrera.