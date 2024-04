‘Epa Colombia‘ dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram con un emotivo video donde se ve a la empresaria en trabajo de parto.

(Vea también: ‘Epa Colombia’ ya tiene contracciones y estaría a punto de dar a luz a su hija, Daphne)

‘Epa Colombia’ le da la bienvenida a su primogénita, Daphne Samara junto a su pareja, Karol Samantha.

Aunque, el parto estaba programado para este viernes 12 de abril, finalmente se le adelantó a la empresaria naciendo este martes 9 de abril en una clínica en Bogotá.

Aquí el video del nacimiento de Daphne Samara:

En dicho video, se ve a Barrera con una pijama rosada diciendo: “Estoy botando mucha agua, amiga”. En ese momento eran las 4:00 a. m. “Nos vamos a urgencias ya”, se escucha una voz al fondo.

Luego, se ve a la empresaria de queratinas saliendo de casa junto con su pareja en carro para dirigirse a la clínica.

Después se ve a Daneidy Barrera en la clínica horas antes de dar a luz. La empresaria estuvo en compañía de su pareja y familiares cercanos.

Lee También

Hace tres días, ‘Epa’ preparó la maleta con la que recibió a su hija.

“Estos días no he aparecido porque la verdad he estado con contracciones y me dicen que es mejor que me quede en la casa”, expresó.