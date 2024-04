La famosa empresaria ‘Epa Colombia‘ emocionó a sus seguidores al anunciar que se encuentra en la etapa final de su embarazo. La influenciadora está a punto de dar la bienvenida a su tan esperada hija, Daphne Samara.

La empresaria compartió, a través de sus dinámicas historias en Instagram, un conmovedor vídeo desde la comodidad de su hogar, donde se encuentra siguiendo rigurosamente las indicaciones médicas y en reposo, mientras experimenta las primeras señales de la llegada inminente de su primer bebé.

“Estos días no he aparecido porque la verdad he estado con contracciones y me dicen que es mejor que me quede en la casa”, expresó.