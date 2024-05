‘Epa Colombia’ reveló a sus seguidores que, a pesar de lo que suele mostrar en sus historias de Instagram, no todo ha sido positivo tras convertirse por primera vez en madre, señalando que su experiencia de parto le dejó secuelas, incluyendo un intenso dolor que ha persistido.

(Vea también: ‘Epa Colombia’ explica cómo va su postparto: “Te quedo debiendo la leche, amiga”)

¿Qué le pasó a ‘Epa Colombia’?

Durante las últimas semanas, la empresaria ha mostrado su felicidad con su hija, Daphne Samara, nacida hace casi un mes, compartiendo frecuentemente fotos y videos de su bebé, así como los cuidados que le brinda. Incluso, se animó a revelar el rostro de la pequeña pocas horas después del nacimiento.

A pesar de la alegría de tener a su hija en brazos, la empresaria comentó que se siente abrumada por un dolor intenso en una parte de su abdomen.

“Ya no aguanto más, amiga. Ya te muestro en qué parte me quedó doliendo, es un dolor grandísimo y dicen que es solo a punta de masajes, pero me arde la piel por dentro, me quema, ¿es normal? Pero es un dolor inmenso”, dijo la ‘influencer’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tropicana 102.9 FM (@tropicanacolombia)

Después contó: “Me he sobado, he tomado caléndula, he tomado la cúrcuma, todo eso pero me ha dolido“.

Lee También

En otra de sus historias, la colombiana compartió: “Ya te muestro amiga dónde me queda el dolor, mira aquí es una quemazón, tengo esto requemado, pero no, terrible. Me estoy tomando las biotinas muy juiciosa porque me he sentido débil y me han servido un montón”.

¿Quién es la novia de ‘Epa Colombia’?

En algún momento, la ‘influenciadora’ reveló a sus seguidores que ella y su novia, Karol Samantha, se conocieron años atrás, cuando estaban en el colegio, y llegaron a ser mejores amigas.

Además, a través de la cuenta personal de Instagram de Karol, se ha sabido que antes de estar con la empresaria, ella es madre de un niño que actualmente tiene unos 7 años. En cuanto a su carrera, se conoce que es farmacéutica, aunque no está claro si está ejerciendo actualmente y en qué área trabaja.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.