‘Epa Colombia’ está viviendo la mejor etapa de su vida como mamá primeriza. Logró cumplir su sueño gracias a la fecundación in vitro en una clínica especializada en dichos procedimientos.

Junto a Karol Samantha, su actual pareja, forman una familia muy querida en redes sociales. Si bien recibieron muchas críticas en sus redes sociales por tener un hogar no convencional, pero las dos mujeres han demostrado estar tan felices, que dichos comentarios han pasado a un segundo plano.

Lo cierto es que si bien no han sido días sencillos por todos los cambios que han tenido que experimentar, ‘Epa Colombia’ y Karol Samantha compartieron un tierno video junto a Daphne, la pequeña que nació hace aproximadamente un mes.

La niña aparece acostada en la cama de sus mamás llorando, mientras que las mujeres alistan la bañera para su ducha.

“¿Por qué lloras si ya te vamos a bañar?, mira la tina?”, dice Daneidy Barrera, mientras consiente a la bebé.

Momentos después del baño, Dahpne luce un enterizo blanco con orejas, mientras se queda dormida en los brazos de Karol Samantha después de comer.

Usuarios en redes sociales han hablado de la nueva etapa de las mujeres:

“Pueden decir lo que quieran de la ‘Epa’, pero se ve hermosa en su etapa de mamá. Y la bebé, es la recién nacida más hermosa que he visto”, “eso es lo que le falta a nuestros niños, que sean deseados siempre. Empezar a amarlos desde el vientre. No es cuestión de dinero, es cuestión de responsabilidad afectiva”, “la verdad me da mucha alegría verla en esta nueva faceta. Se ve hasta tierna”.

