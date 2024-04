‘Epa Colombia’ anunció que se convirtió en mamá el pasado martes 9 de abril, así lo confirmó a través de un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram donde se ve a la empresaria de queratinas desde el momento que rompió fuente hasta que tuvo a su bebé en sus brazos.

‘Epa Colombia‘ ya está en casa, transitando el proceso de postparto, y ha subido unas historias a su cuenta de Instagram donde resume su experiencia de convertirse en madre y de lactar.

“Amiga, buenas tardes. Hoy, en nuestro sexto día, estamos realmente muy felices y estoy muy agradecida, gracias a todos por sus mensajes tan lindos. Obvio, te quedo debiendo la leche, amiga, porque no me ha salido, este es un proceso de la maternidad poco a poco, y ahí voy bien, gracias a Dios”, contó

“De verdad que es perfecta, y es maravillosa. No es porque sea mi hija, pero es hermosa“, conto la ‘influenciadora’ mientras mostró el rostro de su hija, Daphne Samara.

“Es preciosa, es bella, amorosa, es bonita como su mamita”, contó la empresaria.

En otro video, la ‘influenciadora’ dijo: “Me preguntan: ‘¿cómo va el proceso de lactancia?’ Te voy a contar amiga, es difícil no te lo voy a negar, pues en el tema de amamantar hasta ahora me está empezando a bajar. En cuanto al dolor de cabeza, tengo un dolor que no te alcanzas a imaginar, pero soy muy fuerte”.

Por otro lado, la empresaria mencionó que ahora puede levantarse y caminar unos pocos pasos en su casa, y adelantó que en los próximos días compartirá detalles sobre su experiencia durante el parto.

