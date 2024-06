La influyente creadora de contenido digital, ‘Epa Colombia’ (cuyo nombre real es Daneidy Barrera Rojas), ha compartido detalles íntimos sobre su vida personal. En una reciente entrevista en el podcast ‘Vos podés’, Epa abrió su corazón y habló sobre sus experiencias con sus exparejas y su nuevo rol como madre.

(Le puede interesar: “Mi empresa estaba quebrada, tengo que ser sincera”: ‘Epa Colombia’ hizo dura declaración)

En los últimos meses, Barrera ha estado en el centro de atención debido al proceso que ella y su pareja, Karoll Samantha, atravesaron para convertirse en madres. El 9 de abril, ‘Epa’ anunció el nacimiento de su hija, Daphne Samara, a través de un emotivo video en su cuenta de Instagram. Según Daneidy, todo comenzó cuando sintió que estaba “botando mucha agua”.

Sin embargo, más allá de su maternidad, ‘Epa’ también compartió una historia intrigante. Durante su relación con la futbolista Diana Celis, ambas mujeres tuvieron que enfrentar un desafío inusual: una brujería que le habían hecho en el pasado. ‘Epa Colombia’ confesó que ayudó a su expareja a superar este oscuro episodio, aunque le costó mucho.

“Venía de una relación de muchísimos años donde le hicieron una brujería terrible y ella duró saliéndose de eso como tres años. Ella se sintió muy agradecida conmigo, pues ella estuvo en los momentos difíciles de vida, pero me salió carísimo. Porque cuando terminamos me sacó en cara todo, que yo estuve cuando no sé qué, y ya fue una relación de seis años”, aseguró la creadora de contenido.