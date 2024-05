Daneidy Barrera no se cambia por nadie, pues cumplió su sueño más grande de convertirse en madre al lado de la persona que tanto ama. Luego de un largo proceso de inseminación, la empresaria colombiana recibió a Daphne Samara, quien ya va a cumplir dos meses de nacida.

A pesar de su felicidad y del apoyo que le han dado sus seguidores, hubo un comentario que desde la llegada de la niña empezó a rondar en las redes sociales.

Según decían algunos, no era normal que la pequeña tuviera la mirada tan perdida, pues solo miraba a un punto. ‘Epa Colombia’ ya había aclarado el tema, tuvo que publicar otro video para actualizar a quienes no sepan.

“Dios me dio una hija sana, perfecta, linda. Todo el mundo critica, todo el mundo se quiere meter en la vida de todos, todo el mundo opina. Por última vez te digo, amiga, si mi hija llegara a tener algo, a la primera que le diría es a ti, amiga, porque eres mi seguidora y me apoya, pero no tiene nada, es perfecta. Gracias a Dios“.

No fue lo único que dijo. De hecho, le respondió a quienes la critican por llevar a la pequeña a sus empresas, teniendo en cuenta que a pesar de tener las personas indicadas para ocuparse de sus asuntos laborales durante los primeros meses de nacimiento de la niña, Daneidy ha estado al tanto de su producción:

“Si la llevo conmigo a trabajar: ‘Maldita, ¿por qué la expones? Eres una mala mamá’. Pero si salgo a trabajar sola: ‘¿Dónde está tu hija, con quien la dejaste cuidando? Eres una mala mamá“, terminó por decir ‘Epa Colombia’.

