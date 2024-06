‘Epa Colombia‘ famosa por ser una de las empresarias de queratina en el país, habló con el programa ‘Los impresentable’ de los 40 y su opinión sobre su relación con la directora de la Fundación Acción Interna.

“Yo les decía: ‘Amiga, ¿qué viene a hacer Johana Bahamón aquí en la cárcel? Me dicen: ‘Nada, imagínate que el 31 de diciembre nos trajeron ropa de segunda y mire esta pantalón dañado”.

Otra mujer le dijo: ‘Epa’ mira ella nos trae estas maquinas y hacemos ejercicio, saca fotos y se está aprovechando de esto’. Entonces, yo admiro lo que hace, pero eso es lo que dicen las chicas de la cárcel”.

Por otro lado comentó: “Yo como tal no le he visto el trabajo a Johana Bahamón en las cárceles. Una vez me la encontré en las cárceles y no me saludó, yo soy una mujer muy humilde y respetuosa si no me “.