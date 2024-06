Recientemente las redes sociales explotaron al conocer que Camila Rodríguez, actual exesposa del cantante Beéle, expuso los chats de infidelidad con la modelo y creadora de contenido venezolana Isabella Ladera.

(Vea también: “No necesito tu plata”: papá de cantante Beéle le sacó en cara lo desagradecido que es)

Beéle confesó que le fue infiel a su esposa, Camila Rodríguez

El cantante contó al programa ‘Los impresentables’ de la emisora ‘Los 40’ que sí le fue infiel a su esposa Camila Rodríguez y se excusó en decir que es humano y comete errores.

“Sí, he sido infiel, creo que soy humano y hay ocasiones en las que hay que aceptar errores. Hay muchas cosas de las cuales me arrepiento, he sido muy inmaduro en muchas ocasiones pues tomé una carrera grandísima desde los 16 años, creo que he tenido suficiente tiempo de así como tomar buenas decisiones, también equivocarme y seguir pa’ lante”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LOS40 Colombia (@los40colombia)

Además, aprovechó para pedir disculpas a todas las personas involucradas y que se sintieron ofendidas por lo que hizo.

“Estamos afrontando la separación, obviamente después de lo que pasó es la hora que no hablo con ella. Hay una comunicación de respaldo entre las apartes y de la forma mas tranquila y no voy a dejar a mis hijos y no voy a dejar a la mamá de mis hijos en la calle, por Dios, sería incapaz”.

El cantante también reveló que hace un tiempo decidieron vivir en la misma casa sin tener nada con su esposa por el bien de sus hijos.

“Yo no me habló con ella hace muchísimo tiempo, eso sí desde hace mucho tenemos un acuerdo que obviamente vivimos en una misma casa, pero por el bienestar de los niños y más por el hecho que como yo viajo tanto y es poco el tiempo que paso en la casa, son momentos para aprovecharlo como tal con los niños”, comentó el intérprete de ‘Inolvidable’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LOS40 Colombia (@los40colombia)





“En este momento, yo más agradecido no puedo estar en los momentos bonitos y vividos. Porque en medio de cosas malas y cosas buenas también no todo puede ser malo. Me sorprendió pero estoy en un punto donde estoy asimilando muchas cosas para seguir siendo mejor persona”, comentó el cantante.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.