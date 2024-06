Por: Q'HUBO MEDELLÍN

No cabe duda de que Epa Colombia es experta en generar polémica en las redes sociales donde constantemente comparte detalles de su vida privada. Desde el nacimiento de su hija, Daphne Samara, la influenciadora ha sido protagonista de varias polémicas por su nuevo rol como madre.

Recientemente hizo estallar las redes sociales, al revelar que no está interesada en bautizar a su bebé, quien hace poco cumplió dos meses de nacida. Inmediatamente los internautas la llenaron de críticas.

Durante una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, Daneidy Barrera Rojas compartió aspectos de la intimidad de su familia, resolviendo las inquietudes de sus seguidores.

Tras ser interrogada sobre el bautizo de la pequeña, la también empresaria sorprendió al confesar los motivos por los que ella y su pareja, Karol Samantha, no van a hacer esta ceremonia religiosa.

“Me han preguntado mucho si voy a bautizar a mi hija, así que muy respetuosamente les voy a decir, como mamá, que no y esa decisión es respetable. Yo siento que, con simplemente ir a la iglesia, orar por ella y estar pendiente de mi hija, Dios estará ahí”, fue la respuesta de la creadora de contenido de 27 años.

Como era de esperarse, las reacciones a la decisión de Epa Colombia no tardaron en llegar, allí recibió cientos de opiniones, algunas a favor y otras en contra. Sin embargo, está claro que a la controversial influencer poco le importa lo que digan o piensen sus seguidores.

“Pues me parece muy bien, los hijos se bautizan cuando tengan uso de razón y sepan para qué es el bautizo”, “Entonces que no le digan más nada y ella que no siga colocando que le hagan más preguntas si va a responder de esa manera”, fueron algunos de los comentarios.

