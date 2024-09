Por: LA CHISMOSA

‘Epa Colombia’ es una de las influenciadoras más mediáticas y comentadas del país. Desde que se dio a conocer hace unos años en medio de una Copa América, Daneidy Barrera no ha dejado de dar de qué hablar.

Una de las principales causas por las que ‘Epa’ ha sido tema de conversación es por sus cirugías. Y es que, desde que es famosa, ha pasado varias veces por el quirófano. Precisamente, en las últimas horas ha vuelto a ser centro de los comentarios por esta razón.

La también empresaria contó que había tomado la decisión de hacerlo, ya que en el pasado habían cometido varios errores con su rostro.

“Te quiero confesar algo: hace siete años me operaron por publicidad, y recuerdo que el cirujano estaba borracho y me hicieron muchas maldades, pero yo los perdono porque fue por publicidad. Los cirujanos no pueden tomar porque hacen daños y perjuicios”, comenzó diciendo la influenciadora en redes con su toque de humor, pero también con toda la sinceridad.

Después de eso, la famosa les comentó a sus seguidores las razones exactas por las que quería y debía volver a pasar por el quirófano.

“Quiero contarles que la piel de mi nariz se hundió. Otra confesión: todos los meses me aplicaba ácido hialurónico para mejorar ese mentón tan horrible. No podía ni reírme bien, si lo hacía normal me veía torcida. Tampoco puedo expresarme bien porque el mentón se subió más de la cuenta. Los senos, ni hablar”.

‘Epa Colombia’ reapareció en redes tras cirugía

Hace algunas horas, la famosa volvió a aparecer en redes para contarles a sus fanáticos que todo había salido a la perfección. Y es que tuvo tres intervenciones en una: nariz, mentón y senos. De paso, les agradeció por el apoyo y los mensajes positivos.

Finalmente, la empresaria se mostró desde el hotel donde se está hospedando, y allí fue recibida con globos y un gran ramo de rosas.

