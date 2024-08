Annie Espejo, expareja de ‘Epa Colombia’, habló en una entrevista sobre la empresaria y creadora de contenido, quien la acusó en un live de quedarse con su dinero cuando tenían una relación sentimental.

Y es que Daneidy Barrera Rojas y Yina Calderón han sido objeto de polémicas por sus declaraciones sobre creadores de contenido y famosos de la televisión colombiana, como ‘Westcol’, de quien afirmaron que él tiene una hija cuya mamá permanece en el anonimato.

Así mismo, Annie, a quien ‘Epa’ llama ‘Eduard tremendo’ porque ese era su nombre antes de su transición a mujer, la acusó de utilizarla y de robarle su cuenta en YouTube cuando inició en las redes sociales.

“’ Edward tremendo’ (Annie Espejo) y Jonatan Clay (creador de contenido) me buscaron cuando yo me volví famosa. Ellos me utilizaron porque me contactaron para hacer una canción y yo no sabía nada de redes. Cuando yo ya tenía mi cuenta, con más de 2 millones de seguidores, ‘ Eduard tremendo’ me la tumbó y después Jonathan se quedó con las regalías de esa cuenta ”, explicó Daneidy Barrera durante una transmisión en vivo que realizó en compañía de Yina Calderón.

En una entrevista con ‘La red’, del Canal Caracol, Annie explicó que no le parece justo lo que ‘Epa Colombia’ dijo sobre ella cuando tenían una relación.

“No me parece justo lo que está haciendo, no entiendo por qué razón lo hizo. Lo único que yo hice en el pasado fue ayudarla y darle mi apoyo emocional y psicológico. Nunca me he involucrado con plata, no he tenido nada que ver con plata y no sé de lo que habla”, dijo Annie, refiriéndose a los señalamientos de Daneidy Barrera.