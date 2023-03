El pasado fin de semana ‘Epa Colombia’ estuvo en la ciudad de Medellín, con el fin de hacerse diferentes procedimientos y tratamientos estéticos. Sus seguidores esperaban ver las novedades en su físico, pero parece que aún falta tiempo para ver el resultado definitivo.

(Vea también: Al estilo ‘Epa Colombia’: Greeicy Rendón y su video, no tan agradable, desde el baño)

Eso fue lo que dijo la misma Daneidy Barrera Rojas (nombre real de ‘Epa’), en una serie de publicaciones que se vieron en uno de sus perfiles oficiales de Instagram. Aunque se ve diferente, con la barbilla y el mentón más pronunciados, la joven explica que aún no se ha recuperado de lo que le practicaron en su rostro.

En el video que abrió la caja de preguntas y respuestas, ‘Epa Colombia’ fue sincera y se anticipó a las críticas y comentarios:

“Ay, amiga, es que te quedó mucho mentón… no amiga, es que, todavía, estoy súper-inflamada, amor. ¿Ves?”.

Ante sus comentarios, le preguntaron sobre los tratamientos que se ha hecho en su cara, en los últimos años, y la ‘influenciadora’ empezó a hacer la lista.

“Tengo ‘mentoplastia’ y relleno, lo que me hace Camila. Cuando me hice la ‘mentoplastia’, me quedó sobre el hueso y se me veía muy feo. Entonces, me lo quise rellenar y me lo fui acomodando… Tengo bótox, tengo ‘radiesse’, tengo hilos tensores, labios, mentón… Tengo todo, querida. Dime lo que no te has hecho (risas)”.