Daneidy Barrera, quien hace días contó cuánto dinero le tuvo que dar a su ex Diana Celis tras separarse, volvió a hablar de dinero, pero esta vez por una vieja multa que le tocó pagar.

A través de sus redes sociales, la ‘influencer’, conocida como ‘Epa Colombia’, explicó que hace varios meses viajó a Cali para dar una conferencia y hasta ahora se enteró que había cometido una infracción de tránsito durante su estadía en esta ciudad.

Con los documentos en mano, la empresaria manifestó su inconformidad por el tiempo que tardó la entidad en notificarle que había cometido una infracción, ya que, según ella, hace varios meses no viaja a la capital vallecaucana.

Así pues, Barrera explicó que el concepto de la multa se debe a que la moto en la que se movilizaba en la ciudad no tenía al día la revisión tecnomecánica.

“Hace un tiempo me fui a Cali para ayudarle a un distribuidor que me compra mucho. La pasé muy chimba en Cali. De venida, venía muy tarde para el avión, me tocó [usar] una moto”, dijo.