‘Epa Colombia’ logró formar un imperio completo en pocos años. Con la venta de sus queratinas se posicionó como una de las empresarias más importantes del país, salió de su barrio en el sur y logró comprarse un gran ‘penthouse’ en el barrio Salitre, donde ella siempre soñó.

Muchos la han criticado por la manera en la que obtuvo su dinero, pero lo cierto es que a pesar de las investigaciones que le han hecho, no han encontrado nada para poderle quitar lo que tiene.

Sin embargo, no todo en su camino ha sido perfecto. Ahora mismo estaría afrontando una dura situación en la que tuvo que cerrar una de sus peluquerías por falta de seriedad, según ella, del personal que contrató.

Qué pasará con las peluquerías de ‘Epa Colombia’ en Bogotá

“Estoy llegando de Bochica, recogiendo las llaves porque, pues, voy a unificar aquí Bogotá en una sola sede. Siento mucha tristeza porque realmente yo sí ayudo y yo sí doy empleo, y es triste ver que ni el inventario, ni la administración ni los que lavan cabellos se ponen ‘la 10′ porque no hay nada mejor que dar una muy buena atención al cliente y eso es lo que yo quiero lograr, amiga; que tú te sientas feliz, que cuando tú vayas a mis peluquerías te atiendan con amor”, afirmó ‘Epa Colombia’.

“Yo amo todo este tema de las queratinas, yo amo emprender, amo salir adelante, amo trabajar y amo generar empleo. Me duele muchísimo, pero más me duele Restrepo porque necesito que cambie, que mejore. Una sede tan grande que voy a colocar, en donde invertí demasiado para que las personas no valoren tu trabajo. Hay que empezar a valorar porque hay muchas personas que de verdad sí necesitan el trabajo. Me duele demasiado, no te alcanzas a imaginar cuánto”, finalizó diciendo la empresaria.

