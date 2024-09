La creadora de contenido Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia‘, ha salido a responder a los rumores sobre si ella lava dinero.

Estas acusaciones han sido difundidos por varios examigos y personajes del mundo de la farándula en redes sociales, como Tatiana Murillo, conocida como ‘la Barbie colombiana’.

(Lea también: ‘Epa Colombia’ se está quedando calva y revela si es por usar sus famosas keratinas)

Después de esto, Epa ha respondido a través de un video en redes: “Cuando tú sales adelante, te superas y creces como persona y como negocio. El colombiano, el ser humano, le cuesta reconocerlo. Dicen: ‘La vieja es trabajadora, emprendedora, berraca; la vieja se cae y se vuelve a levantar.’ Si no, simplemente dicen: ‘Lava dinero.’ Tú, para decirme que yo lavo dinero, tienes que tener unas pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Porque todo el mundo puede decir que yo lavo dinero, y ¿cuál es el mafioso? A la gente le cuesta decir que yo me superé, que tengo un excelente producto que todos los días vendo. Lastimosamente, de las redes sociales no solo se come.”