A pesar de todos los años que duró la relación entre Daneidy Barrera y Diana Celis, las dos mujeres terminaron en muy malos términos y hasta en discusiones legales por los bienes materiales que tenían en común, como los carros y los apartamentos.

Ya han pasado más de tres años desde que las dos terminaron su relación y durante ese tiempo han tenido varios desencuentros públicamente. Una sale en un video atacando y la otra responde.

Es más, en una oportunidad, Celis se defendió de Barrera diciendo:

“Si ustedes me van a contar algo, cuéntenmelo bien, no me vayan a contar ahí a medias, solo lo bueno porque de pronto hacen quedar mal a los demás. En una historia siempre hay dos versiones, pero no se pasen, sean serios”.

‘Epa Colombia’ en fotos con Diana Celis en redes sociales

Sin embargo, muchos seguidores se quedaron con la boca abierta al darse cuenta de que ‘Epa’ había subido varias historias con fotos de Diana Celis cuando estaban juntas, lo que terminó por confundir a los seguidores de la empresaria.

Y es que no fueron las fotos, sino la canción con la que las acompañó, pues decía:

“Tú dices que perdiste el tiempo. Tú no perdiste el tiempo, tú perdiste la memoria por todo lo que hice por ti. ¿Quién te va a creer el cuento? Que entre tú y yo hay mucha diferencia, yo siempre fui tu pareja, nunca fui tu competencia”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por rastreando famosos (@rastreandofamosos)

Ante esto, varios usuarios lo tomaron como una acción por desamor y una falta de respeto hacia Karol Samantha, la actual pareja de ‘Epa Colombia’:

“Qué falta de respeto con Karol, que estaría cuidando a la niña”, “ay no amiga, creo que ya va siendo hora de superarla”, “creo que las fotos sobraban, seguro Karol estará pensando que todavía extraña a su ex”.

