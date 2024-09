No son pocas las cirugías que la famosa ‘Epa Colombia’ se ha practicado en todo su cuerpo, pero las recientes intervenciones estéticas, sobre todo la de su mentón, parece que no ha salido como se esperaba. Y en una seguidilla de publicaciones en sus cuentas de Instagram, la ‘influenciadora’ se desahogó y pidió respeto.

Ella misma había compartido imágenes y videos de los verdaderos resultados de estas intervenciones, después de superar la inflamación y quitando todas las curaciones. Aun así, en redes sociales tomaron esas publicaciones para hacer memes, editarlas para burlarse y señalar supuestos defectos que quedaron en el rostro de Daneidy Barrera Rojas al intentar corregir el aspecto de su nariz y pronunciar más la quijada.

En un primer momento, ‘Epa’ mostró imágenes de memes y publicaciones en Facebook que están editadas y exageran sus rasgos, sobre todo en la zona de la quijada y el mentón. Parecía que iba a burlarse de esas publicaciones o estaba tomándolo como una más de tantas burlas que recibe frecuentemente.

Pero después apareció en cámara y su tono era más bajo de lo normal, aunque intentó poner ese ‘picante’ característico en ella con estos comentarios:

Las risas no eran sinceras y estaba casi que resignada, algo que se notó mucho más al taparse la parte inferior de su rostro y no quitar la mano de allí, tapando ese rasgo que tantos comentarios ha causado. Pero su discurso siguió y se mantuvo con un tono triste, señalando que se están burlando de ella y que habló con el cirujano para volver a cambiar su aspecto:

“¡No, mami! Acá en Colombia, en menos de nada, a uno lo… Bueno, me siento muy bien, oyó [risas]. Hoy le dije al doctor: ‘Doctor, mira, hagamos una cosa, infíltrame, ya no aguanto más ‘bullying’…’”.

La respuesta fue la siguiente: “Daneidy, vas a quedar bonita, confía en mí”, pero ‘Epa Colombia’ no estaba nada segura de esas palabras y siguió hablando con pena, con risas, intentando poner buena actitud, pero con un ánimo diferente al habitual. Y lo más llamativo es que siguió cubriéndose parte del rostro, evidenciando esa incomodidad que le han hecho sentir los usuarios de redes con sus burlas.

Uno de los fragmentos más tristes es que la empresaria de productos estéticos para el cuidado del cabello fue cuando contó que hay niños de colegio que le piden fotos y se burlan cuando están lejos:

“Esos niños, que salen de estudiar, me piden muchas fotos. Ellos, por joder en el colegio con uno. Y me dicen: ‘¡Ay, ‘Epita’, amiga, regálame una foto!’. Y luego se van y en la esquina me dicen: ‘¿Quién fue el que te hizo eso?’ Entonces, ¿Pa’ qué me piden la foto? [risas]” .

A pocos días de un evento importante que se llevará a cabo en Corferias de Bogotá, ‘Epa’ esperaba estar al 100 % para compartir con sus seguidores, pero esta situación pareciera que la incomoda bastante. Incluso, contó que en se ha despertado con algún problema para estirar la boca, pero se confundió de palabra:

Y después contó que la inflamación ha ido bajando, desde la parte de las mejillas y ahora estaría en la parte inferior del labio, según ella, esa zona la siente hundida y procedió a taparse de nuevo.

Parecía que era el final de su video, pero tenía una última cosa que decir a sus seguidores y esta vez habló duro, con seriedad, y pidió respeto por las burlas e insultos que recibe a diario por medio de sus redes:

“Hummm, amiga, te juro que uno se siente mal. Nunca me han preguntado si yo me siento mal, nunca me han preguntado qué se siente de tanto ‘bullying’ que han hecho. No, a la gente le preocupa acabarlo de destruir a uno. Dejen de estarme insultando todo el tiempo… Yo me siento mal de que estén, a cada ratico, insultándome, fuera de chiste… Miren a ver si cogen respeto, educación, valores…”.