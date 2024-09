Por: Rastreando Famosos

En los últimos días, ‘Epa Colombia’ ha recibido una considerable atención en las plataformas de medios sociales debido a los recientes procedimientos estéticos que se hizo en el rostro. Como resultado, ha recibido críticas por los resultados de dichos procedimientos.

Es importante mencionar que la empresaria se sometió a una cirugía estética hace unas semanas para mejorar su apariencia física. La cirugía incluyó procedimientos estéticos en el pecho, la nariz y el mentón.

(Le puede interesar: “Quedaron una chimba”: ‘Epa Colombia’, feliz con sus nuevas cirugías estéticas)

¿Cuánto le costó las cirugías estéticas a ‘Epa Colombia’?

La empresaria ha sido reconocida por su participación activa en las redes sociales y su interacción con los seguidores. En esta ocasión, ha decidido abordar y aclarar los rumores que han surgido en relación a su reciente intervención estética. Específicamente, se ha mencionado que Yina Calderón habría recomendado al cirujano responsable del procedimiento.

Debido a esto, ‘Epa Colombia’ aclaró los rumores y, adicionalmente, reveló el costo de sus cirugías.

“Yina no me recomendó los cirujanos, yo pagué 70 millones por estos procedimientos”, explicó en sus historias de Instagram.

(Lea también: ‘Epa Colombia’ tenía incrustado peligroso objeto en su rostro: “Tocó romper el hueso”)

Por otra parte, también aclaró que en esta ocasión sus procedimientos no fueron por publicidad, como lo había hecho anteriormente, y debido a esto, en su mentón le habían puesto “un trozo de goma”.

En respuesta a las declaraciones de la empresaria de keratinas, los seguidores expresaron sus opiniones: “Si no fuera por la voz, no habría creído que era ella”, “eso es una cantidad considerable de dinero”, “a mí me parece que quedó bonita”, fueron algunos de los comentarios.

