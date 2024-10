Por: LA CHISMOSA

En las últimas semanas, se han visto muchos videos, fotos y muestras de lo que pasó con la famosa y polémica ‘Epa Colombia’, debido a que quería cambiar su aspecto y por eso acudió al quirófano para cambiar su nariz, su mentón y se implantó más cabello en la parte frontal. Pero ella misma ha confesado que las cosas no salieron como esperaba, por lo menos en este tiempo, y ahora ha experimentado más problemas.

En la cuenta de Instagram de Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la empresaria de productos capilares, se encontraron historias y videos en los que intenta dar partes positivos y tomar con humor su situación. Lo más importante fue que dijo cuándo se podrían ver los efectos esperados, pero deberá tener paciencia para eso.

¿Cuáles son los problemas de ‘Epa Colombia’ por sus cirugías?

Sin maquillaje, sin filtros y todavía con una curación de microporo, ‘Epa Colombia’ se confesó por los problemas de piel que ha tenido debido a los medicamentos que ha tenido que tomar pasadas las intervenciones:

“Se me brotó mucho la cara con los medicamentos que me tomé durante un mes, ya voy casi dos meses, gracias a Dios, y quiero que mires la nariz cómo va”

La mayor novedad es que ella misma acepta que tiene una deformidad en las fosas nasales, teniendo una más grande que otra y dando un tiempo estimado para que esto se normalice:

“Estaba un poquito preocupada porque tenía un huequito más grande que el otro, todavía se nota. Pero me dijeron que el resultado se ve a los cuatro (meses) o hasta el año. Te voy a mostrar mi nariz”

Y lo más importante, aunque esto ya lo había dicho en el pasado, es que no volvería a practicarse una intervención de este tipo en el rostro, lo hizo mientras se quitaba la curación de la parte superior de la nariz y mostrando los resultados a sus seguidores:

“He estado juiciosita, recuperándome. Esta cirugía no me la volvería a hacer, no, duele demasiado. Ahí voy, voy bien, estoy juiciosa”

Sin embargo, ella volvió a mencionar el brote de su cara, que le da pena mostrar tan de cerca y siguió contando lo que pasa con su nariz y su mentón:

“Obvio, tengo la cara brotada, pero mira. Esta nariz me encantó más. Sé que vas a decir: ‘Me gustaba más la otra’, pero mira, no sé si notas que está más grande que el otro (huecos de la nariz). Es poquito, no es mucho, pero me dijeron que a los cuatro meses (risas). No sé por qué se me brotó la piel… Y del mentón, así voy, amiga. Me da pena mostrarte mi cara que está superbrotada. Y el implante, ahí va”

Ya con una actitud de broma y sin tantas críticas a sus decisiones, Daneidy explicó que siente que su aspecto e imagen cambió en un todo y que también modificó su voz con la rinoplastia:

“Me veo más fina… A mí no me gusta parecerme así, pero ya me veo como una vieja de plata… Ya no me veo tan ‘ñerosa’, como dicen en el centro… La voz me cambió”

‘Epa Colombia’ respondió a las críticas e redes sociales por sus cirugías

Una de las últimas historias que subió mientras se arreglaba para las actividades del día, fue para responder a las críticas que recibió, como ya es costumbre en sus redes, sociales, negando que fuera a quedar como la esposa del cantante ‘Mr. Black’:

“Dizque vas a quedar como Yuranis, la esposa de ‘Mr. Black’ (risas). No tengo nada en contra de ella, pero mi nariz no va a quedar así. Solo es un poquitico (risas)”

Hay que esperar los 4 meses para ver los resultados y si realmente el cirujano tuvo razón sobre esa deformidad en las fosas nasales, que tanto molesta a ‘Epa Colombia’.

