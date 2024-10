La polémica empresaria, DJ e ‘influencer’ Yina Calderón, fiel a su estilo, no se guardó su opinión sobre los nombres que suenan como posibles participantes de la nueva temporada de La Casa de los Famosos 2025, el popular reality del canal RCN. En los últimos días, este programa ha generado gran expectativa debido a los famosos que podrían ingresar.

El público tendrá la oportunidad de seleccionar a algunos de los participantes, quienes entrarán al reality a partir del 4 de noviembre. Cada semana se presentarán seis candidatos, y las votaciones estarán disponibles en la página web del canal desde las 6:00 a. m. cada lunes, cerrándose los domingos a las 4:00 p. m. Los resultados se revelarán durante la emisión de Noticias RCN a las 7:00 p. m., donde se anunciarán los nuevos integrantes del programa.

Yina Calderón expresó a través de sus redes sociales su descontento con los candidatos que han sido propuestos, e incluso afirmó que debería ser ella la directora del reality para escoger participantes que realmente generen contenido.

“Estoy hasta aquí de que me envíen ese montón de muebles que están postulados para entrar a La Casa de los Famosos. Si yo fuera la directora, no metería a ninguna de esas viejas ni a esos manes que no generan nada”, comentó de manera contundente. Además, agregó: “RCN, yo debería ser la directora de La Casa de los Famosos, la reina del escándalo, y no metería a ninguno de esos”.