La polémica Yina Calderón no para de lanzar críticas contra otros famosos durante los últimos días, en lo que ha sido calificado por muchos internautas como una estrategia pensada por ella para volver a estar vigente.

Semanas atrás, la también DJ se fue con toda para hablar de Ana del Castillo, quien incluso le respondió diciendo que era una “frustrada”. El turno en la lista de peleas fue para Jessi Uribe, de quien la creadora de contenidos habló mal por unas declaraciones recientes del artista.

Y es que hace varios días, Uribe manifestó que Calderón y otros ‘influenciadores’ eran “demonios”, además de afirmar que ella es de esas personas que no aportan nada bueno para sus seguidores en redes.

Qué dijo Yina Calderón sobre Jessi Uribe

A partir de esa declarai ón, la exparticipante de ‘Protagonistas de Novela’, del Canal RCN, se fue lanza en ristre contra el cantante y le respondió no solo cuestionando no solo el hecho de haber iniciado una relación con Paola Jara dejando a su exesposa, sino por el hecho de que no volviera a sonar grandes éxitos en el país:

“Yo soy un demonio, pero él un fracasado que no volvió a pegar un solo tema”, dijo Calderón.

Sus críticas prosiguieron afirmando que “desde que hizo lo que hizo con la mujer que lo amaba, con esa otra, no volvió a pegar un solo tema”. Calderón volvió a meter el dedo en la yaga expresando que a la gente le duele que le digan la verdad.

Irónicamente, comentó que su mundo no se va a acabar porque Jessi Uribe haya dicho que ella era una “demonia”, a la vez que afirmó que ese tipo de opiniones no van a hacer que ella deje de transmitir en redes sociales o que no continúe vendiendo sus fajas.

