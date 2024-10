Por: La Red Viral

¡Yina Calderón lo vuelve a hacer! En una explosiva entrevista con el presentador Daniel Muñoz en La Red Viral, la polémica ‘influenciadora’ dejó a todos boquiabiertos con sus declaraciones sobre ‘Epa Colombia’ y más.

“¿Será que la Epa está enamorada de mí? Desde que andamos juntas, se la pasa peleando con Karol Samantha”, exclamó, alimentando rumores de una posible relación entre ellas.

Pero eso no es todo, Yina fue más allá al hablar de sus gustos amorosos y reveló que si le gustaran las mujeres, tendría tres opciones muy claras: Natalia París, Laura Acuña y, por supuesto, ‘Epa Colombia’. Entre risas, confesó que elegiría a una de ellas como su novia, descubre en el link del video a quién reveló. ¡El misterio sigue!

La controversia también llegó a su batalla con Instagram, tras perder ocho cuentas por denuncias masivas, y la frustración que siente al tener que empezar de cero. “No es la cantidad de seguidores, es todo el esfuerzo que se va con cada cuenta”, confesó Calderón, quien no se guardó nada sobre los supuestos ataques de ‘Westcol’. “Él manda a su comunidad a tumbarnos las cuentas. Estoy segura de que él está detrás de que me hayan tumbado la última cuenta“, lanzó la acusación sin rodeos.

Además, Yina no dejó pasar la oportunidad de hablar sobre su deseo de participar en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’. “Me encantaría estar. Yo daría todo en ese reality, pero hasta ahora no me han llamado”, aseguró, mostrando su interés en regresar a la televisión que la vio crecer tras ‘Protagonistas de Novela’.

Con una carrera llena de altibajos, Yina Calderón está más firme que nunca en el mundo digital, a pesar de los obstáculos. ¿Será que veremos más colaboraciones con ‘Epa Colombia’? ¿Se animará a hablar más sobre sus “preferencias” amorosas? Y, sobre todo, ¿se esclarecerá el conflicto con Westcol? Lo que está claro es que esta historia apenas comienza. ¡Atentos, que se viene más polémica!

