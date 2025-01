El miércoles 15 de enero, el Canal RCN hizo el esperado lanzamiento de ‘La casa de los famosos‘, revelando a los 13 participantes seleccionados que ingresarán a la casa más icónica del país el próximo 26 de enero.

Una de las sorpresas de la noche fue la presentación de Yina Calderón como una de las concursantes que ingresará en unos días al ‘reality’ del canal. Este anuncio no le cayó muy bien a la participante trans Sofía Avendaño, quien se vio envuelta en una situación incómoda con Calderón y la familia de la ‘influenciadora’.

Sofía Avendaño, quien actualmente es participante de ‘La casa de los famosos Colombia’, dijo haber sido víctima de un acto de discriminación por parte de la hermana menor de Yina Calderón en un baño para mujeres.

Según el relato compartido por la modelo en el programa matutino del Canal RCN, ‘Buen día, Colombia’, la hermana de Calderón le habría cuestionado su derecho a utilizar el baño femenino, argumentando que no era una mujer. Además, llegó a exigirle que mostrara sus partes íntimas como prueba, en un incidente que ha causado indignación por parte de los seguidores de Avendaño.



La modelo paisa, en declaración con Pulzo, habló de esa incómoda situación.

“Hay una participante [Yina Calderón] que no me esperaba que ingresara a la casa, pero bueno. Tuve un altercado hace poco con la familia y con ella y no me esperaba que ingresara. Pero, bueno de la mano de Dios todo va a estar bien”, contó Avendaño.