Yina Calderón es la más reciente participante en ingresar para la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’. Teniendo en cuenta su personalidad, muchos televidentes y fanáticos aseguraron que habría mucha polémica en esta nueva entrega.

(Vea también: Cuándo se estrena ‘La casa de los famosos’ 2025 (ya sin ViX) y dónde verla todo el día)

Los asistentes del lanzamiento tuvieron que quedarse quietos por orden del ‘Jefe’, mientras que ella llegaba pisando duro y hasta tirando pulla a más de uno.

“La cabeza de fósforo. Vamos a ver si hoy si es capaz de decirme todo lo que me dice en redes. El que lo tiene chiquito. Papi, ¿usted no dijo que no venía, qué hace aquí?”, entre otras cosas.

Luego de que el ‘Jefe’ diera la orden para poder moverse, Carla Giraldo la interrumpió rápidamente para evitar que ella siguiera hablando:

“Pasito y hoy estamos de lanzamiento, estamos de fiesta y aquí vinimos a disfrutar, a pasarla bueno, ya después nos vengamos en esa casa”, a lo que Calderón respondió: “Pero, Carla, yo pienso que quien no es amigo afuera, no es amigo adentro, ¿me entiendes’”, y Giraldo remató: “Vamos a guardar esa posición para el programa”. Por otro lado, Marcelo Cezán también tuvo que intervenir y dijo: “Hoy estamos de lanzamiento, hoy estamos de celebración, vamos a estar más tranquilos”.

(Vea también: Quién es Sofía Avendaño, modelo trans y bailarina que estará en ‘La casa de los famosos‘)

La cara de pena de Yina Calderón lo dijo todo e inmediatamente entendió el mensaje, sonrió y cambió su actitud para hablar de las expectativas que tiene sobre el ‘reality’.

La ‘influencer’ estaba propuesta para ingresar en la primera temporada, pero, según contó, el programa no le ofreció suficiente dinero. Ahora, debido a la personalidad polémica de Calderón, parece que el canal decidió reconsiderar su oferta.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.