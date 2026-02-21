Un grave incendio estructural se registró en la tarde del 20 de febrero en la sede de la reconocida cadena Mi Gran Parrilla Boyacense, ubicada en la carrera 30 con calle 71, en Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

La emergencia obligó a evacuar a 90 personas, entre ellas 50 comensales y 40 trabajadores. La densa capa de humo se extendió por varias cuadras, alcanzó la estación Avenida Chile de TransMilenio y afectó viviendas y locales cercanos, lo que generó alarma entre los vecinos.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá informó que el incendio comenzó hacia las 4:50 p. m. en uno de los cuatro ductos o “buitrones” del restaurante, conductos por donde se expulsan los vapores de la cocina.

Para atender la emergencia, que fue controlada sobre las 6:30 p. m., intervinieron cerca de 25 bomberos con máquinas extintoras, un carro tanque y una máquina de alturas.

Lee También

Según las autoridades, la gran cantidad de humo se produjo por la acumulación de grasa animal en el ducto, derivada de un mantenimiento insuficiente.

El restaurante aseguró que no hubo personas lesionadas y que activó sus protocolos internos. Además, anunció que realizará revisiones técnicas para garantizar la seguridad antes de continuar con normalidad sus operaciones.

* Pulzo.com se escribe con Z