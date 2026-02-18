Un video que empezó a circular en redes sociales muestra el momento en que un ciudadano, presuntamente en Tunja, interrumpe un evento público para pedirle directamente al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la entrega de sus medicamentos.

En la grabación se observa al hombre clamando por atención y exponiendo que su EPS no le ha suministrado el tratamiento que necesita. Según se escucha en el video, aseguró que llevaba tres meses sin recibir los medicamentos.

El ciudadano, afiliado a una EPS intervenida, intentó acercarse al ministro para exponer su situación, pero el equipo de seguridad no le permitió el acceso y posteriormente fue retirado del lugar. El episodio ocurrió en medio del evento, lo que protovocó tensión y volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre el acceso a tratamientos médicos.

De acuerdo con lo manifestado por el propio hombre en la grabación, había sido sometido a un trasplante de órgano y requería medicamentos para continuar con su tratamiento. La desesperación por la falta de entrega fue evidente durante su intervención.

Aunque se presume que una funcionaria del sector salud local lo atendió tras el incidente, no hay claridad sobre si el caso tuvo una solución favorable ni sobre la fecha exacta en que ocurrió el hecho.

