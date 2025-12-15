El laureado drama de María Corina Machado, la ganadora del premio Nobel de la Paz 2025, se ha incrementado recientemente. Según un medio noruego, la opositora venezolana sufrió una fractura vertebral durante su peligrosa huida de Venezuela para asistir a la ceremonia del Nobel en Oslo. Este diagnóstico se hizo en el Hospital Universitario de Ullevål, tras su agotadora llegada a Noruega.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Ya está invadido”: Machado envía mensaje sobre posible intervención de EE. UU. en su país)

El incidente ocurrió durante un viaje en pequeña embarcación pesquera de cinco horas por el mar Caribe, en medio de una extenuante tormenta con vientos fuertes y oleaje elevado. La portavoz de Machado, Magalli Meda, confirmó la información y reafirmó el compromiso inquebrantable de la activista con la lucha por la democracia en su país, a pesar de su condición física.

Fuentes cercanas revelaron que Machado, quien vive escondida debido al riesgo de arresto bajo el régimen de Maduro, planeó su escape durante dos meses con una red de simpatizantes y opositores al chavismo. Como informó El Tiempo, el arduo viaje involucró el cruce de diez puestos de control militar hasta llegar a la costa, desde donde zarpó rumbo a Curazao.

Lee También

Lamentablemente, la fractura le impidió a Machado llegar a tiempo para la ceremonia del Nobel. Su hija, Ana Corina Sosa, recibió el galardón en su nombre y, con un discurso conmovedor, reflejó el inmenso espíritu de lucha de su madre. Según reporta el citado medio, Machado llegó a Oslo en la madrugada del jueves y desde entonces ha permanecido en Noruega por recomendaciones médicas.

Aún con su salud comprometida, su equipo asegura que la fractura vertebral no detendrá su lucha. “Tiene plena intención de regresar a Venezuela y continuar su labor política y democrática”, indicaron a Aftenposten.

El portavoz del hospital, Anders Bayer, no confirmó el diagnóstico alegando políticas de privacidad, pero enfatizó que no pueden comentar sobre el estado de salud de ningún ciudadano común o incluso de personalidades como el “rey Salomón”.

Lee También

La noticia de la lesión de Machado es un triste recordatorio de las duras condiciones y los enormes sacrificios que implica el activismo político en Venezuela bajo la dictadura de Maduro. Aun con todos los obstáculos y riesgos, Machado sigue manteniendo viva su lucha por el cambio democrático.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.