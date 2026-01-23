En medio de los casos de inseguridad en el país, Cali apareció como la ciudad más peligrosa de Colombia al ocupar el puesto número 18 en el listado mundial de este ítem, según el Crime Index by City 2025 de Numbeo. Este estudio analiza más de 400 lugares alrededor del mundo en base a la percepción de inseguridad, delitos, asaltos y homicidios.

En ese mismo listado, Bogotá, la capital de Colombia, se ubica en el puesto 37, y Medellín en el número 128, ambas por debajo de Cali. Este informe contrasta de manera significativa con la imagen de ciudad alegre, cultural y deportiva que muchas veces se promueve desde la capital del Valle del Cauca.

Cali supera a ciudades como Albuquerque en Estados Unidos, Porto Alegre en Brasil y Lima en Perú, entre otras que también hacen parte del recuento a nivel internacional.

Los datos que subyacen tras esta clasificación son preocupantes. Cali cerró el año 2025 con la escalofriante cifra de 1065 homicidios, un 14% más que en 2024, siendo este el mayor registro en los últimos cuatro años.

La dinámica homicida no parece disminuir en este 2026, ya que solo en los primeros cuatro días de enero, la ciudad registró al menos 17 muertes violentas.

La violencia en Cali parece concentrarse en ciertas comunas, siendo una de las más afectadas la Comuna 15, que incluye barrios como La Unión, El Vergel, con 111 casos registrados. Por su parte, la Comuna 14 también registra una alta incidencia delictiva, con 99 casos en el mismo período.

La capital del Valle del Cauca, a pesar de lo preocupante a nivel nacional, quedó fuera de las primeras tres en América Latina, en otras ciudades en las que el panorama es mucho más alarmante de acuerdo con el mencionado recuento.

¿Cuáles son las ciudades más peligrosas del mundo?

Según el listado de Crime Index by City 2025 de Numbeo con las ciudades más peligrosas del mundo basándome en índices de criminalidad y otras percepciones de inseguridad:

Pietermaritzburg, Sudáfrica: con un índice de criminalidad superior al 82, esta ciudad lidera el ranking global. Los delitos van desde robos hasta violencia callejera, lo que refleja un alto nivel de inseguridad. Pretoria, Sudáfrica: la capital administrativa de Sudáfrica sigue siendo una de las más peligrosas, con un índice cercano al 81.8. La violencia urbana y los crímenes violentos afectan gravemente a los habitantes. Caracas, Venezuela: Caracas mantiene una de las posiciones más altas en términos de criminalidad, con un índice de 81.4. La ciudad enfrenta una alta incidencia de violencia, especialmente debido a la crisis social y económica del país. Port Moresby, Papúa Nueva Guinea: con un índice de 81.3, Port Moresby es conocida por su inseguridad derivada de la desigualdad económica y una gobernanza deficiente. Johannesburgo, Sudáfrica: otra ciudad sudafricana en la lista, con un índice de 80.8, enfrentando problemas graves de crimen, especialmente en las zonas periféricas de la ciudad. Durban, Sudáfrica: Durban, con un índice de 80.4, también refleja altos niveles de inseguridad, consolidando a Sudáfrica como un país con muchas ciudades peligrosas. San Pedro Sula, Honduras: San Pedro Sula, con un índice de 79.4, se enfrenta a problemas de violencia vinculados al crimen organizado y pandillas. Port Elizabeth, Sudáfrica: con una puntuación de 78.6, esta ciudad portuaria sigue siendo una de las más peligrosas, con una alta percepción de inseguridad. Memphis, Estados Unidos: en Memphis, con un índice de 78.5, se registran altos niveles de violencia en ciertos sectores, lo que ha elevado su posicionamiento en esta lista. Salvador, Brasil: con un índice de 76.5, Salvador cierra el ranking, donde la violencia urbana sigue siendo un gran desafío tanto para locales como para turistas.

Estas ciudades reflejan serios problemas de seguridad urbana, con altos índices de criminalidad que afectan la vida diaria de sus habitantes frente a otros lugares a nivel internacional.

