Elon Musk volvió a ser protagonista de una controversia pública, esta vez con una de las aerolíneas más importantes de Europa. El empresario, dueño de Tesla, SpaceX y la red social X, sostuvo una fuerte disputa en redes sociales con Michael O’Leary, director ejecutivo de Ryanair, que incluyó insultos, burlas corporativas y hasta la sugerencia de comprar la compañía aérea.

Sigue a PULZO en Discover

La confrontación se desarrolló principalmente en X durante la última semana, luego de que O’Leary descartara la posibilidad de instalar el sistema de Internet satelital Starlink —propiedad de SpaceX— en los aviones de la aerolínea de bajo costo.

Según informó la BBC, Ryanair calificó públicamente a Musk como “idiota” en una publicación difundida el martes, en la que además aprovechó la controversia para promocionar una oferta comercial. “Ryanair está lanzando una promoción de asientos para Grandes Idiotas, especialmente para Elon y cualquier otro idiota en X”, escribió la aerolínea irlandesa en su cuenta oficial.

El mensaje también incluía una frase irónica: “¿Quizás Musk necesita un descanso?”, en alusión a la intensa actividad del magnate en la red social de su propiedad. La publicación se dio después de que Musk sugiriera en varias ocasiones que podría comprar Ryanair y planteara la salida de O’Leary como director ejecutivo.

(Vea también: El chat del domiciliario con persona que le dio las frambuesas envenenadas: “Hice la entrega”)

El empresario incluso publicó una encuesta en X preguntando a los usuarios si debía adquirir la aerolínea y “restaurar a Ryan como su legítimo líder”, en referencia al nombre de la compañía. En otros mensajes, Musk cuestionó la gestión de O’Leary y reiteró que debía ser despedido.

La respuesta de Ryanair no se hizo esperar. La empresa afirmó que Musk “sabe aún menos sobre las normas de propiedad de aerolíneas que sobre la aerodinámica de los aviones”. Además, anunció una promoción de 100.000 asientos por 16.99 euros (cerca de 73.157 pesos), acompañada de un mensaje burlón dirigido al empresario.

La disputa se originó luego de que Lufthansa (aerolínea que opera en Colombia) anunciara que incorporaría Starlink para ofrecer wifi gratuito a bordo. En contraste, O’Leary explicó que Ryanair no adoptará esa tecnología debido a los costos que implicaría. En declaraciones recogidas por la BBC, el ejecutivo señaló que la instalación de antenas en el fuselaje de los aviones incrementaría el consumo de combustible y supondría un gasto anual de entre 200’000.000 y 250’000.000 de dólares.

“Nos costaría aproximadamente un dólar adicional por pasajero. Los pasajeros no pagan por el uso de Internet, así que no lo estamos ofreciendo”, afirmó O’Leary. También aseguró que en vuelos cortos, de alrededor de una hora, los usuarios no estarían dispuestos a pagar por ese servicio.

Musk respondió a estas afirmaciones calificando al directivo de Ryanair como “idiota”, insulto que fue replicado por O’Leary en distintas intervenciones públicas. Ambos empresarios son conocidos por su estilo directo y provocador, lo que ha contribuido a amplificar el conflicto.

The insufferable, special needs chimp currently running Ryan Air is an accountant. Has no idea how airplanes even fly. — Elon Musk (@elonmusk) January 20, 2026

Aunque Musk ha planteado la posibilidad de comprar Ryanair, las aerolíneas con sede en la Unión Europea deben ser propiedad mayoritaria de ciudadanos o entidades de la UE, así como de países como Suiza, Noruega o Islandia, lo que complicaría cualquier intento real de adquisición.

Mientras tanto, Ryanair anunció que O’Leary ofrecería una rueda de prensa en Dublín para referirse a los últimos comentarios del empresario. La controversia, que mezcla negocios, tecnología y redes sociales, continúa generando reacciones y atención mediática a nivel global.