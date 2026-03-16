Lo que debía ser el cierre de una merecidas vacaciones en Cartagena se transformó en una tragedia nacional este domingo 15 de marzo de 2026. La comunidad médica y el departamento de Caquetá están de luto tras confirmarse el fallecimiento de la ginecobstetra Julie Nataly Bohórquez Romero, quien perdió la vida en un accidente marítimo en el sector de Playa Agua Azul, en la isla de Barú, como informó El Tiempo.

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Bohórquez, una profesional con más de 15 años de trayectoria en el Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia, se encontraba en la capital de Bolívar participando en un importante congreso médico. El incidente ocurrió durante sus horas de descanso, cuando compartía actividades recreativas con colegas antes de emprender el retorno a su hogar.

Según los reportes oficiales, la médica se encontraba disfrutando del mar en un área habitualmente utilizada por turistas cuando fue sorprendida por una embarcación que transitaba por el sector. El contacto fue devastador: la hélice del motor (propela) le causó una herida abierta profunda en su miembro superior derecho, además de graves laceraciones en el tórax.

Aunque recibió primeros auxilios en la playa por parte del personal de emergencias turísticas y fue trasladada de urgencia al Hospital de Bocagrande, la doctora ingresó en estado crítico. Pese a los esfuerzos de sus colegas en el centro asistencial, la gravedad de las lesiones internas y externas terminó por cegar su vida poco después de su ingreso.

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La muerte de la profesional ha puesto nuevamente la lupa sobre la seguridad náutica en las islas de Cartagena, un tema que fue eje de debate durante las pasadas elecciones del 8 de marzo. Las autoridades marítimas y judiciales han iniciado una investigación exhaustiva para identificar la embarcación involucrada, verificar su licencia para operar en la zona y determinar si cumplía con la distancia de seguridad frente a los bañistas.

Hasta el momento, se sabe que la médica no realizaba ninguna actividad de alto riesgo. Testigos analizan la velocidad y las maniobras del conductor de la lancha para establecer responsabilidades penales.

La doctora Julie Nataly era una figura clave en la salud del sur del país. Reconocida por su dedicación a las pacientes maternas en Florencia, su partida ha generado una ola de duelo en el Hospital María Inmaculada y en la Clínica Mediláser.