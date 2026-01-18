La familia de Diana Carolina Rincón vive horas de angustia tras su desaparición en el occidente de Bogotá. La menor, de 12 años, fue reportada como desaparecida desde el mediodía del viernes 16 de enero, luego de salir de su vivienda rumbo al parque Villa Real, en la localidad de Engativá. El caso fue dado a conocer públicamente por su primo, David Gamba, a través de redes sociales, donde pidió ayuda para dar con su paradero.

De acuerdo con la información difundida por el familiar, Diana Carolina salió de su casa con autorización de su madre, quien se encontraba trabajando en ese momento. El parque al que se dirigía está ubicado justo frente a la vivienda, lo que inicialmente no generó alarma en la familia. Sin embargo, con el paso de las horas y ante la falta de noticias, comenzaron las preocupaciones.

En diálogo con El Tiempo, Gamba entregó más detalles sobre lo ocurrido. Explicó que la madre de la menor recibió una llamada de Diana solicitando permiso para ir al parque, el cual le fue concedido. Esa fue la última comunicación directa que tuvo la niña con su familia.

Gracias al testimonio del propietario de un local comercial cercano, la familia supo que antes de llegar al parque, la menor pasó por una panadería del sector. Según este relato, posteriormente continuó su camino hacia el parque Villa Real. Esa es, hasta ahora, la última ubicación confirmada de la niña.

Inicialmente, la familia creyó que Diana había salido sola de su casa. No obstante, el testimonio del comerciante generó una nueva inquietud, pues aseguró haberla visto en compañía de un joven. Según indicó, ambos caminaron juntos durante un corto trayecto, pero luego el muchacho tomó otro rumbo.

Sobre los medios de contacto, el familiar explicó que la menor tiene un teléfono celular, aunque no cuenta con plan de datos. “Solo lo utiliza cuando tiene acceso a redes wifi”, indicó, lo que ha dificultado la comunicación desde el momento de la desaparición.

La situación se ha visto agravada por intentos de estafa. Gamba denunció que, tras la difusión de afiches y mensajes en redes sociales, personas inescrupulosas realizaron llamadas exigiendo dinero a cambio de supuesta información. “Confirmamos que pedían hasta 500.000 pesos por el rescate, pero tanto la Fiscalía como el Gaula nos dijeron que se trata de delincuencia común”, señaló.

Actualmente, el caso está en manos de la Policía y la Fiscalía, mientras la familia continúa difundiendo la información para lograr ubicar a la menor. Diana Carolina mide aproximadamente 1,60 metros, tiene ojos y cabello café oscuro, tez trigueña y al momento de salir vestía pantalón claro y blusa negra.

Cualquier información sobre su paradero puede ser reportada al número 312 338 0022.

