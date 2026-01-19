La investigación por la muerte del profesor Neill Felipe Cubides Ariza, docente de la Universidad Externado de Colombia, avanza con dos elementos que son centrales para las autoridades: un video de seguridad que lo muestra tomando un taxi la noche de su desaparición y una serie de transacciones bancarias hechas horas después, cuando ya no se tenía contacto con él.

(Lea también: Hallan muerto al profesor de la Universidad Externado que había desaparecido en Bogotá)

Cubides, de 54 años y oriundo de Bucaramanga, fue visto por última vez el jueves 15 de enero al salir de la Clínica del Country, en el norte de Bogotá. A ese centro médico había asistido junto a su esposa y su hijo, de 10 años, por una urgencia pediátrica. Este lunes 19 de enero, el cuerpo del docente fue hallado en una zona rural de Usme, en el sur de la capital.

Actualmente, el cadáver permanece en Medicina Legal, donde se adelantan los procedimientos forenses para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Último video del profesor Neill Felipe Cubides Ariza

Uno de los principales insumos en poder de los investigadores es un video de seguridad que registra los últimos minutos con vida del profesor. Las imágenes muestran a Cubides descendiendo por las escaleras de la Clínica del Country, cruzando una puerta y saliendo al exterior del centro médico.

En el video se le observa vistiendo una chaqueta de gamuza color café claro, pantalón negro y zapatos negros. De acuerdo con el relato de su esposa, Denis Alfaro, el docente se despidió de ella y de su hijo antes de salir, luego de que se determinara que solo uno de los padres podía acompañar al menor.

“Él se despide del niño, se despide de mí y sale por el lado de urgencias pediátricas de la Country. Hay una cámara que muestra que él cruza la carrera 15 y le hace la parada a un taxi. Hasta ahí sabemos de él”, le dijo Alfaro a El Tiempo.

Según los familiares, Cubides tomó el taxi pasadas las 10 de la noche. Desde ese momento, su rastro se perdió por completo.

Movimientos bancarios del profesor del Externado encendieron las alarmas

La segunda pista que hoy es clave para las autoridades son las transacciones bancarias registradas horas después de su desaparición. La esposa del docente explicó que, al revisar el correo electrónico de Cubides, encontraron notificaciones de movimientos financieros inusuales durante la madrugada del viernes 16 de enero.

De acuerdo con esa información, se estableció que se hicieron al menos tres transacciones por más de seis millones de pesos:

1:25 a. m.: retiro por $ 2’000.000

1:26 a. m.: retiro por $ 4’000.000

1:51 a. m.: compra por $ 250.000

Los reportes entregados por las entidades bancarias indican que estos movimientos se llevaron a cabo en los barrios Fátima y Venecia, en el sur de Bogotá, zonas alejadas de la vivienda del profesor y del lugar donde fue visto por última vez.

Este patrón llevó a que una de las principales hipótesis que se investigan sea la de un posible paseo millonario, modalidad en la que la víctima es retenida y obligada a entregar dinero o hacer transacciones antes de ser abandonada.

