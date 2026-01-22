Cinco colegios del país se ubicaron en el nivel más alto de desempeño académico, al obtener la calificación AAA+ y la categoría D1 en el Ranking Col-Sapiens 2025-2026, medición que evalúa la calidad educativa de las instituciones en Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

De ese grupo, dos están en Bogotá. Se trata del Colegio Los Nogales y el Colegio Anglo Americano, ambos reconocidos por mantener resultados académicos sobresalientes y por contar con certificaciones internacionales vigentes que respaldan sus procesos educativos.

El listado lo completan tres instituciones más ubicadas en otras regiones del país: el Colegio Divino Niño y el New Cambridge School, en el departamento de Santander, y el Colegio Boston Internacional, en Barranquilla. Estas entidades también alcanzaron los estándares más altos exigidos por el ranking.

Para acceder a la calificación AAA+, no basta con ubicarse en la categoría D1. Los colegios deben demostrar madurez institucional y contar con acreditaciones internacionales otorgadas por organismos como AdvancED (Cognia), el Bachillerato Internacional (IB) o modelos europeos de gestión de calidad, como el European Foundation for Quality Management (EFQM).

Lee También

(Vea también: ¿Cómo afiliarse gratis a Cafam, Compensar o Colsubsidio como pensionado en 2026? Puede entrar a caja de compensación)

El distintivo ‘+’ identifica a las instituciones que, además de cumplir con estas certificaciones, alcanzan los niveles más altos de excelencia, como el estándar de cinco estrellas del modelo EFQM, lo que las posiciona como referentes académicos en el país.

¿Cuánto vale la matrícula en el Colegio Los Nogales?

El Colegio Los Nogales es una institución educativa privada, de carácter mixto y con calendario académico B, que se ha posicionado como una de las opciones más reconocidas dentro del sector educativo en Colombia.

De acuerdo con la información disponible, el valor de la matrícula en el Colegio Los Nogales se ubica alrededor de los 4’152.740 pesos. A este costo se suma la pensión mensual, que tiene un valor aproximado de 3’397.697 pesos.

Estos montos corresponden a los cobros establecidos por la institución y hacen parte de los gastos que deben asumir las familias interesadas en acceder a este centro educativo. Como ocurre en la mayoría de colegios privados, los valores pueden variar dependiendo del grado académico y de otros costos asociados al proceso educativo.

El Colegio Los Nogales opera bajo el calendario B, lo que implica que su año escolar inicia a mitad de año y finaliza en el primer semestre del año siguiente.

¿Qué colegio sacó el mayor puntaje del Icfes en 2025?

Los resultados de las pruebas Icfes Saber 11 de 2025 fueron revelados y dejaron varios hitos en el panorama educativo del país, tanto a nivel institucional como individual, de acuerdo con el desempeño registrado en los dos calendarios académicos.

En el calendario B, el mejor puntaje general a nivel nacional lo obtuvo el Gimnasio Contemporáneo de Armenia, institución que lideró el ranking gracias al alto desempeño promedio de sus estudiantes en las distintas áreas evaluadas.

Por su parte, en el calendario A, el primer lugar fue para el Cambridge School de Pamplona, que se posicionó como el colegio con mejores resultados entre las instituciones que presentan la prueba a mitad de año.

En el plano individual, el resultado más destacado fue el de Samuel Huertas Moreno, estudiante del colegio rural María Medina, quien alcanzó la puntuación perfecta de 500 puntos, el máximo posible en el examen.

Estos resultados reflejan el rendimiento académico en distintos contextos educativos del país durante 2025.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.