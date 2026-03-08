Este domingo, 8 de marzo, avanzan las primeras elecciones del año, en las cuales se eligen a los representantes del próximo Congreso y los candidatos presidenciales que luchaban en las consultas interpartidistas.

Miles de personas han salido de sus casas para ejercer su derecho al voto, pues van a sus respectivos puntos de votación, eligen a su político favorito y en cuestión de minutos ya quedan libres.

Sin embargo, se han presentado algunas situaciones que no han sido fáciles de manejar. Por ejemplo, Rosalba Contreras Ramos, una mujer que fue a ejercer su derecho al voto en el punto de la Alcaldía de Bogotá, hizo todo el proceso como el resto de ciudadanos, pero tuvo un problema grande con su cédula: se le perdió.

En diálogo con Pulzo.com, la mujer aseguró que entregó su cédula en la mesa 12, recibió los tarjetones, fue a votar en cuestión de dos minutos y cuando volvió a reclamar la cédula, nadie la tenía.

De hecho, la mujer aseguró que entre los jurados se miraban y solo le decían que “se perdió”, por lo que le tocó buscar a personas de la Registraduría y Policía Nacional, pero nadie le respondía.

#Elecciones2026 | Una ciudadana que asistió a votar en la alcaldía de Bogotá denunció durante el cubrimiento de @pulzo que, durante el proceso de votación, el personal de la mesa extravió su cédula. Ahora pide ayuda a las autoridades electorales para recuperar el documento. pic.twitter.com/5MYMBIEYH1 — Pulzo (@pulzo) March 8, 2026

Luego de una hora, en la mesa le entregaron el certificado de votación, pero la cédula sigue sin aparecer y la única solución que le dieron es que espere unos minutos para ver si alguien la cogió por error y regrese para que se la devuelva.

Sin embargo, lo que asusta a Rosalba es que si ese es el caso, usen su documento para un fraude electoral o algo por el estilo, por lo que necesita una respuesta pronta por parte de las autoridades correspondientes.

Por eso, lo que se recomienda en estos casos es que los jurados estén muy pendientes de los documentos de los ciudadanos para que no ocurran este tipo de incidentes.

