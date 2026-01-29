La Conferencia Episcopal de Colombia rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre Jesús y María Magdalena, en las que aseguró que habrían tenido relaciones íntimas, y advirtió que ninguna autoridad civil está llamada a emitir juicios de carácter teológico sobre las creencias de los ciudadanos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Petro desata controversia al hablar de la vida íntima de Jesús con María Magdalena)

El pronunciamiento de los arzobispos se conoció luego de un discurso del mandatario en el que se refirió a Jesús desde una interpretación personal.

Ante esas afirmaciones, la Conferencia Episcopal de Colombia emitió un comunicado en el que reafirmó su posición doctrinal y pidió respeto por la fe católica. En el texto, los arzobispos señalaron que “ningún funcionario ni otra persona está llamado a emitir conceptos de orden teológico sobre las convicciones religiosas o doctrinales de los ciudadanos”.

La Iglesia Católica en Colombia indicó que su fe se fundamenta en las Sagradas Escrituras y en la Tradición de la Iglesia, y subrayó que la figura de Jesucristo no se limita a un personaje histórico, sino que es objeto de respeto y adoración para los creyentes. En ese sentido, recordó que el marco jurídico colombiano obliga al respeto y a la no interferencia en materia religiosa.

Los arzobispos también señalaron que el Poder Público tiene la obligación de proteger las creencias de los ciudadanos y de mantener relaciones armónicas con las confesiones religiosas, al tiempo que hicieron un llamado a evitar interpretaciones ligeras sobre la persona de Jesús.

La Iglesia católica cuestiona las declaraciones de Petro

En el comunicado, la Conferencia Episcopal invitó a los ciudadanos a acudir a los evangelios y a las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica para comprender la figura de Jesucristo, y pidió respeto por el derecho a profesar y difundir la fe.

“Siempre respetuosos de las instituciones y de las leyes colombianas, hemos enseñado a respetar a las autoridades constituidas legítimamente y a buscar la paz, y, por eso y por las normas de la sana convivencia, pedimos que se respete también nuestra fe, nuestro derecho a profesarla y a difundirla por el testimonio y por la enseñanza”, concluye el pronunciamiento de los arzobispos.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.