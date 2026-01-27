La controversia volvió a rodear al presidente Gustavo Petro luego de una declaración que hizo durante un evento en el hospital San Juan de Dios, en Bogotá, en la que planteó una interpretación personal sobre la figura de Jesús y su relación con María Magdalena.
En medio de su intervención, el mandatario cuestionó la forma en la que históricamente se ha presentado a Jesús, señalando que el uso del término “Cristo”, de origen griego, habría servido para asociarlo con el poder y la realeza, algo que —según dijo— no correspondía a su mensaje original.
"Yo no lo llamo Jesucristo, porque 'Cristo' es un término de origen griego, y desde ahí comenzaron a difundirse mensajes que lo presentaron como poder y rey, cuando nunca lo fue. Fue un hombre de luz, verdadero y revolucionario; por eso lo mataron. Su mensaje sigue vigente hoy porque tenía razón", afirmó Petro.
Petro habló de supuesta relación entre Jesús y María Magdalena
Sin embargo, el momento que desató mayor controversia fue cuando el presidente se refirió a la vida íntima de Jesús, al asegurar que, a su juicio, este habría tenido una relación amorosa con María Magdalena. Según Petro, el amor sería un elemento esencial para entender su dimensión humana.
“Yo creo que Jesús hizo el amor, quizá con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podría existir. La mujer lo apoyó hasta el último momento”, sostuvo el jefe de Estado ante los asistentes.
“Y yo creo que Jesús hizo el amor… sí, a lo mejor con María Magdalena” 🫣
Habla de manera errática y con la lengua arrastrada, ese tipo no está en sus cabales pic.twitter.com/BtfnNGsGGt
— Ines del alma mía (@InesBetancur1) January 28, 2026
En su discurso, el presidente contrastó la muerte de Jesús con la de Simón Bolívar, a quien describió como rodeado de traiciones, y añadió una reflexión personal sobre el liderazgo y las relaciones humanas. “Él no murió como Bolívar, que murió rodeado de mujeres que lo traicionaron, y eran muchas, porque los hombres inteligentes siempre son amados por las mujeres, sin importar cómo sea su cuerpo”, dijo.
El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.
