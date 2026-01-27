La controversia volvió a rodear al presidente Gustavo Petro luego de una declaración que hizo durante un evento en el hospital San Juan de Dios, en Bogotá, en la que planteó una interpretación personal sobre la figura de Jesús y su relación con María Magdalena.

En medio de su intervención, el mandatario cuestionó la forma en la que históricamente se ha presentado a Jesús, señalando que el uso del término “Cristo”, de origen griego, habría servido para asociarlo con el poder y la realeza, algo que —según dijo— no correspondía a su mensaje original.

Petro habló de supuesta relación entre Jesús y María Magdalena

Sin embargo, el momento que desató mayor controversia fue cuando el presidente se refirió a la vida íntima de Jesús, al asegurar que, a su juicio, este habría tenido una relación amorosa con María Magdalena. Según Petro, el amor sería un elemento esencial para entender su dimensión humana.

“Yo creo que Jesús hizo el amor, quizá con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podría existir. La mujer lo apoyó hasta el último momento”, sostuvo el jefe de Estado ante los asistentes.

En su discurso, el presidente contrastó la muerte de Jesús con la de Simón Bolívar, a quien describió como rodeado de traiciones, y añadió una reflexión personal sobre el liderazgo y las relaciones humanas. “Él no murió como Bolívar, que murió rodeado de mujeres que lo traicionaron, y eran muchas, porque los hombres inteligentes siempre son amados por las mujeres, sin importar cómo sea su cuerpo”, dijo.

