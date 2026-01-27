Este martes 27 de enero se dio la reapertura del San Juan de Dios, emblemático hospital de Bogotá, a donde asistieron Gustavo Petro y Carlos Fernando Galán. Sin embargo, el presidente no habló durante varias horas sobre el centro asistencial y tocó todo tipo de temas, hasta sobre qué hace cuando está en la cama.

En medio de su intervención, el presidente se refirió al tema mientras tachaba de chismosos a los periodistas que, según él, indagan sobre qué hace él entre las sábanas. A su vez, aseguró que solo salen cosas buenas mientras está acostado allí.

🇨🇴 | Gustavo Petro dice que «hace cosas muy buenas en la cama». pic.twitter.com/0pJmNik4rz — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 27, 2026

Sin embargo, el jefe de Estado no se quedó allí y siguió alargando el tema que tenía incómodos a los presentes. Agregó que, en algún futuro, alguien que comparta cobijas con él contará, pero que el poder no se mezcla allí.

“Yo no lo cuento porque el poder no se puede meter en la cama íntima porque muere la libertad en el mundo y nos convertimos automáticamente en esclavas y esclavos, y conmigo no se hará”, concretó el presidente su particular intervención.

Las declaraciones fueron comentadas en redes y no estuvieron eximidas de críticas sobre las palabras y hasta el estado del presidente, al cual lo veían muy poco elocuente. “Petro no tiene pudor… De verdad, qué porquería y qué irrespeto con los colombianos”, dijo Vicky Dávila a través de Twitter.

Estas declaraciones no fueron las únicas que dieron de qué hablar. El presidente también salió a decir que la reapertura del San Juan de Dios no fue gracias a Galán, restándole méritos sin importar que el alcalde estuviese presente. Por el contrario, exaltó que fue por su gestión cuando fue alcalde de Bogotá y ahora como jefe de Estado.

Sumado a ello, echó leña al fuego sobre su visita a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump, la cual se dará dentro de pocos días. Petro igualó al líder norteamericano con Nicolás Maduro y hasta pidió que regresaran al hoy capturado a Venezuela para que sea juzgado allí por sus acciones de cuando era líder del régimen.

