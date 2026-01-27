Las fallas en el servicio de energía eléctrica en la región Caribe siguen causando preocupación y llamados al Gobierno del presidente Gustavo Petro, en medio de una crisis que, según advierte Semana, afecta a más de 1,3 millones de usuarios en esa zona del país.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Recibo de la energía en Colombia podría salir hasta 80 % más barato en 2026 con sencilla práctica)

Y es que la revista señala que tal es la crisis que desde varios sectores hacen un llamado al Ejecutivo para ponerle freno a los constantes cambios en la interventoría de la empresa Air-e, responsable del servicio en departamentos como Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Una de esas voces es del exmagistrado del Consejo Nacional Electoral César Lorduy, que advirtió en Semana que la falta de estabilidad administrativa ha impedido mejorar la prestación del servicio y ha prolongado los problemas que enfrentan miles de hogares y comercios en la región.

Lee También

En la costa se les va la luz a más de 1,3 millones de usuarios

En declaraciones recogidas por Semana, Lorduy aseguró que la región Caribe “está cansada” de los cambios permanentes en la administración de Air-e, ya que estos no han permitido consolidar procesos ni soluciones de fondo para garantizar un servicio eléctrico estable.

El exfuncionario, que aspira al Senado de la República señaló que los departamentos donde opera la empresa intervenida concentran a más de 1,3 millones de usuarios que siguen viendo afectada su calidad de vida por los problemas en el suministro de energía.

La advertencia apunta a que la rotación constante de interventores ha dando paso al desorden administrativo y falta de continuidad en las decisiones, situación que, según el llamado, termina perjudicando directamente a los usuarios del servicio.

Deuda de Air-e habría crecido pese a los cambios de interventores

Otro de los puntos que encendió las alertas, según Semana, es el aumento de la deuda de Air-e con los generadores de energía. Lorduy expuso que para septiembre de 2024 la empresa debía cerca de 500.000 millones de pesos, pero que, 14 meses después y tras el nombramiento de cuatro interventores, la cifra habría escalado hasta aproximadamente 1,7 billones de pesos.

Por esa razón, el llamado al Gobierno Petro se centra en la necesidad de garantizar estabilidad administrativa en Air-e, con el objetivo de ordenar la empresa, saldar las deudas pendientes y mejorar el servicio de energía en el Caribe colombiano.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.