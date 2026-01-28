El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas que desató su intervención durante el anuncio del convenio para reactivar el Hospital San Juan de Dios, en Bogotá. A través de su mensaje, el mandatario defendió el tono y el contenido de su discurso y lanzó una pulla directa a quienes lo cuestionaron: “Hablar de temas se#&% de frente no es disparate, señores de la Santa Inquisición, es apenas una de las partes más reales y fundamentales de la vida”.

Sigue a PULZO en Discover

La reacción se dio por críticas que señalaron que lo que debía ser un acto institucional terminó convertido en una tarima para que Petro volviera a hablar de intimidad. En ese evento, el jefe de Estado compartió escenario con el alcalde Carlos Fernando Galán y el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, cuyos gestos reflejaron sorpresa ante el rumbo que tomó el discurso presidencial.

(Vea también: Gustavo Petro se pronuncia sobre el accidente del avión de Satena: “Siento mucho estos muertos”)

Lee También

Hablar de temas sexuales de frente, no es disparate , señores de la santa inquisión, es apenas una de las partes más reales y fundamentales de la vida. https://t.co/7eyEE1xN7G — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 28, 2026

Durante su intervención, Petro habló de experiencias humanas en el entorno hospitalario y dijo: “¿cuánta enfermera y médico por aquí entre estos árboles no hizo el amor? Porque así es, esa es la ley de la vida: enamorarse.” Según el mandatario, ese vínculo humano explicaba la vocación con la que se atendía a los pacientes en un hospital que describió como “de guerra”.

El discurso incluyó afirmaciones polémicas sobre jóvenes de sectores populares y relaciones de pareja. En otro momento, el presidente hizo referencia a figuras religiosas y aseguró: “(Jesús) fue hombre de luz, de verdad y revolucionario. Por eso lo mataron.” Luego añadió: “Y yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir.”

(Vea también: Destapan nuevo escándalo contra Fundación San José que salpicaría al Gobierno: “Al menos 35 casos“)

Petro también conectó ese planteamiento con su visión sobre las relaciones y la atracción, al afirmar que “los hombres inteligentes siempre son amados por las mujeres no importa cómo sea su cuerpo”, y remató con una crítica a lo que llamó “los mastodontes de músculo y sin cerebro”.

Más adelante, el presidente habló de su vida privada y lanzó una frase que encendió aún más la polémica: “a ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama. Hago cosas muy buenas y pienso.” Incluso agregó que sería “inolvidable ahí (en la cama)”, antes de advertir que el poder no debía invadir la intimidad.

Lee También

Mientras algunos funcionarios escuchaban con gesto serio, parte del público y el ministro de Educación, Daniel Rojas, reaccionaban con risas. Cabe mencionar que la reciente reacción del presidente se dio a un artículo de El Colombiano en el que se plasmaron las reacciones que se han difundido en redes sociales desde distintos sectores.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.