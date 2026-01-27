Mientras que Gustavo Petro elevó la tensión con Donald Trump a días de su encuentro en Estados Unidos, el Gobierno de Colombia quedó en el ojo del huracán luego de un nuevo escándalo que sale a flote.

La congresista Jennifer Pedraza indicó que encontró 779 nuevas irregularidades en académicas en la Fundación San José, luego de que hizo una análisis de información sobre 1.276 servidores públicos, egresados de esta institución de educación superior.

“Al menos 35 casos muy similares al de Juliana Guerrero, esto qué quiere decir: que no tiene registros en el Snies y además de que sus títulos universitarios fueron entregados y otorgados antes de que presentaran las pruebas Saber Pro, cosa que no es un capricho mío o que yo le esté pidiendo a la universidad sino que es lo que está establecido en la ley”, indicó en rueda de prensa, replicada por la cuenta de X (antes conocido como Twitter) de Última Hora Caracol.

La representante a la Cámara remarcó que el tema corresponde a un proceso en el que no se siguió el conducto regular, como ya quedó establecido antes, al recordar el caso de la secretaría del mandatario de Colombia que recibió dos títulos que reabrieron la controversia.

“La ley establece claramente que ninguna universidad puede entregar títulos de grado sin que las personas hayan presentado el Saber Pro y el Saber TyT porque además estamos hablando de una universidad que, ustedes ya saben, ofrece en un solo año y medio dos títulos universitarios: un título de tecnólogo y un título de profesional”, sentenció.

El tema que surgió con el grado de Juliana Guerrero en la Fundación San José por presunto fraude en los títulos universitarios ha desembocado en nuevas revelaciones, por lo que se ha dicho que eso es “apenas la punta del iceberg”.

De hecho, Pedraza hizo la solicitud para que la Procuraduría investigue lo considera como inacción del Ministerio de Educación, a pesar de que recientemente se anunció que se avanza en un proceso que traería acciones sancionatorias.

Lo cierto es que los mencionados registros en los que incluso acaban involucradas herramientas del sistema nacional educativo en Colombia ponen en vilo todo un escándalo que cada vez más tiene un capítulo diferente y más sorpresivo para la opinión pública.

¿Qué es el Snies en Colombia?

El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, conocido por sus siglas SNIES, es la herramienta tecnológica oficial del Ministerio de Educación Nacional de Colombia diseñada para recopilar, organizar y divulgar los datos relevantes de las instituciones y programas académicos del país. Ha salido a flote en medio de la controversia por títulos en la Fundación San José.

Este sistema funciona como la fuente primaria de información verídica para estudiantes, padres de familia, docentes e investigadores que buscan verificar la legalidad y calidad de la oferta educativa en el territorio nacional.

Gracias al SNIES, cualquier ciudadano puede consultar si una universidad o un programa específico cuenta con el registro calificado vigente, lo cual es el requisito indispensable para funcionar legalmente y otorgar títulos válidos.

La importancia de este sistema radica en su capacidad para brindar transparencia al sector educativo, permitiendo realizar comparaciones objetivas entre diferentes instituciones basándose en indicadores reales.

El SNIES consolida estadísticas sobre el número de estudiantes matriculados, graduados, costos de matrícula, sedes autorizadas y niveles de formación, que van desde programas técnicos profesionales hasta doctorados.

Además, es un insumo fundamental para el Estado en la toma de decisiones de política pública, la asignación de recursos y la supervisión constante de las Instituciones de Educación Superior para asegurar que cumplan con los estándares mínimos exigidos por la ley colombiana en este 2026.

