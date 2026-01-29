Monseñor Edgar Jesús Mejía, en representación de la Conferencia Episcopal de Colombia, cuestionó las afirmaciones del mandatario y advirtió sobre el impacto que este tipo de mensajes puede tener en los creyentes.

La polémica se originó durante un evento oficial desarrollado en el hospital San Juan de Dios, en Bogotá, donde el jefe de Estado ofreció una interpretación personal sobre la vida de Jesús.

En su intervención, Petro planteó que la manera como históricamente se ha presentado a Jesús habría estado influenciada por el uso del término “Cristo”, de origen griego, que —según él— lo asocia con el poder, la realeza y estructuras que no corresponderían al mensaje original del personaje bíblico.

Sin embargo, el punto que provocó mayor rechazo fue cuando el presidente se refirió a la vida íntima de Jesús. Petro aseguró que, a su juicio, este habría tenido una relación amorosa con María Magdalena, al considerar que el amor era un elemento indispensable para comprender su dimensión humana.

“Yo creo que Jesús hizo el amor, quizá con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podría existir. La mujer lo apoyó hasta el último momento”, afirmó el mandatario.

HILO 🧵LAS BURRADAS DE PETRO AYER EN SU INTENTO DE INTERVENCIÓN ¡Está enfermo! ¿Cómo se atreve a decir semejante barbaridad? Decir que “Jesús hizo el amor con María Magdalena” es otra muestra de las burradas de Petro: provocación, irrespeto y decadencia moral. 🧵👇 pic.twitter.com/tooapaxgmt — Germán Rodríguez (@GermnAndrs92683) January 28, 2026

Las palabras del presidente no tardaron en levantar reacciones. Monseñor Mejía, vocero de la Conferencia Episcopal de Colombia, rechazó en Caracol Radio esas declaraciones y recalcó que no corresponden a la doctrina ni a la fe que profesa la Iglesia católica.

El prelado aclaró que el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal no busca una retractación ni una disculpa por parte del presidente Petro. Según explicó, el mensaje está dirigido principalmente a los fieles, con el fin de reafirmar los fundamentos de la fe cristiana y evitar confusiones. “Tenemos un deber moral para proteger la fe de nuestros creyentes. Nosotros no podemos quedarnos callados cuando algo no va bien”, señaló en la emisora.

Monseñor Mejía también reconoció el derecho a la libre expresión, incluso tratándose del jefe de Estado, pero señaló que ese derecho implica una responsabilidad. “Hay un derecho de libre expresión, pero cuando hay libre expresión se debe tener cuidado de no tocar al otro”, puntualizó, en referencia al respeto que merecen las creencias religiosas.

