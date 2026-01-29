La Conferencia Episcopal de Colombia ha emitido una respuesta formal ante las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que sugería supuesto vínculos íntimos entre Jesús y María Magdalena. Como respuesta, los líderes católicos colombianos, entre ellos el arzobispo de Tunja, Gabriel Ángel Villa, y el obispo de Engativá, Germán Medina Acosta, han firmado un comunicado oficial anunciando su rechazo a las afirmaciones del mandatario.

Como afirmaron los obispos en su nota oficial “Hemos escuchado el sentimiento de millones de fieles del país quienes se sienten afectados por estas manifestaciones”. Mencionan además que, a pesar de que Jesucristo puede ser considerado un personaje histórico para algunos, para los creyentes católicos, su figura trasciende esta dimensión. “Reclama respeto y adoración como parte de Dios verdadero”, afirman en su comunicado.

Los obispos también recuerdan que “el poder público tiene la obligación de proteger a las personas en sus creencias” y mantener una relación armoniosa con las confesiones religiosas.

“Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así sin amor no podía existir. Y la mujer lo apoyó hasta el último momento; y él no murió como Bolívar, murió rodeado de las mujeres que lo amaban. Y eran muchas”, fue la frase que desató controversia por parte de Petro.

De hecho, en Blu Radio, Aurelio Suárez hizo una fuerte crítica al presidente por ponerse a hablar sobre este tema: “Es otra expresión más, una más, del charlatán Gustavo Petro, de la charlatenería. Hoy nos da el quinto evangelio según San Petro, estamos elaborando el quinto evangelio, es otra charlatenería igual que lleva practicando durante casi 4 años. En esta hay una fe de por medio que pide ser respetado y está al borde de un pecado que se llama la blasfemia”.

En un intento de aportar a una solución constructiva a la controversia, los obispos invitaron a la ciudadanía a la lectura asidua de los evangelios y a revisar las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica, en busca de una comprensión adecuada de la figura de Jesucristo, según la tradición cristiana.

