El periodista colombiano Luis Carlos Vélez denunció que él y el equipo de Noticias Univisión que lo acompañaba fueron retenidos por más de una hora en un puesto de control fronterizo de Venezuela, mientras adelantaban labores informativas en la zona limítrofe con Colombia.

El comunicador dio a conocer lo ocurrido a través de su cuenta de X y posteriormente amplió los detalles en declaraciones públicas. Según explicó, el episodio se presentó en la mañana de este domingo 4 de enero, cuando el equipo intentaba ingresar a territorio venezolano para realizar una cobertura periodística.

De acuerdo con su relato, un funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) los interceptó, solicitó la documentación del grupo y procedió a revisar los teléfonos celulares de los periodistas. La retención, según Vélez, se extendió por cerca de una hora y quince minutos.

Durante ese tiempo, los integrantes del equipo fueron llevados a una sala dentro del puesto de control, donde permanecieron bajo custodia mientras eran interrogados sobre su procedencia, el lugar donde se encontraban previamente y los objetivos de su trabajo informativo.

Vélez aseguró que los funcionarios retuvieron los pasaportes y dispositivos móviles del equipo. Además, indicó que un agente tomó fotografías de los documentos personales, las cuales eran enviadas de manera constante a Caracas.

El periodista señaló que, sin dar explicaciones claras, las autoridades exigieron revisar uno por uno los teléfonos. En ese proceso, afirmó que parte del material periodístico fue eliminado.

Según su denuncia, en el celular del camarógrafo Andrés —miembro del equipo— fueron borrados videos, fotografías y archivos, tanto de la memoria del dispositivo como de plataformas de almacenamiento en la nube.

“El material que estábamos recopilando para una nota, similar a la que estaban haciendo otros equipos, fue eliminado”, afirmó Vélez, quien subrayó que nunca se les entregó un documento oficial que justificara esa acción.

Tras finalizar el procedimiento, las autoridades venezolanas informaron al equipo que no podían ejercer labores periodísticas en el país sin un permiso previo de la Cancillería y sin una entrevista con organismos de inteligencia.

Finalmente, los periodistas fueron notificados de que no se les permitiría el ingreso y se les ordenó regresar a Colombia, instrucción que cumplieron de inmediato. Vélez también aseguró que otro equipo de prensa había cruzado por el mismo punto minutos antes sin enfrentar ningún inconveniente.

Él no es el único comunicador que ha tenido un hecho parecido. Carlos Barragán, de Noticias Caracol, contó que a él también lo retuvieron cuando intentaba hacer su trabajo en la zona fronteriza.

