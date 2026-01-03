Se conoció un audio atribuido a Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, en el que habla de los bombardeos denunciados por el Gobierno venezolano y confirmados por Estados Unidos.

En el mensaje, Cabello afirma que se encuentra a salvo y califica como falsas las informaciones que circularon en redes sociales y algunos espacios digitales sobre una presunta acción militar dirigida específicamente contra él.

La grabación, que se encuentra en verificación, muestra al alto funcionario lanzando una especie de amenazas y anuncia movilizaciones en las calles, aunque no se refiere específicamente a la captura de Nicolás Maduro que fue confirmada por Donald Trump.

“Vamos a la calle todos los estados, vamos a movilizar a nuestra gente. Bueno, estas ratas atacaron, pero se van a arrepentir toda su vida de lo que hicieron. Vamos a reordenar dónde fueron los ataques [sic]”, se escucha en el audio.

Diosdado Cabello aparece en video luego de bombardeos en Venezuela

El dirigente chavista también apareció en un video portando un chaleco antibalas y flanqueado por militares, luego de las explosiones en diferentes zonas de ese país.

En su declaración, Cabello describió los hechos como un “ataque terrorista contra nuestro pueblo”, llamando a la calma entre sus seguidores y asegurando que las fuerzas oficiales estaban desplegadas para enfrentar la situación.

Su mensaje se dio justo después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara que Estados Unidos había atacado objetivos en Venezuela y que Maduro había sido capturado, afirmaciones que han disparado reacciones cruzadas y generado un clima de incertidumbre en la región.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.