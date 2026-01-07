El exmandatario colombiano, Álvaro Uribe Vélez en una extensa conversación Noticias Caracol hizo un análisis crítico del actual rumbo político en Colombia y Venezuela, además de pronunciarse sobre las elecciones de 2026. En la entrevista, Uribe hizo hincapié en su preocupación por el ascenso del “castrochavismo” tanto en el mandato del actual presidente Gustavo Petro como en la situación política de la vecina Venezuela.

En primer lugar, el exmandatario reaccionó a lo que pasó con Venezuela por parte de EE. UU.: “Me duele que durante estos 60 años en Cuba no hayan sacado a los Castro. Por fortuna sacaron a Maduro, aunque tarde, lo debió sacar la fuerza armada de Venezuela y lo que hay que decir es, ¿por qué hay que mantener a un gobierno dictatorial que tortura al pueblo? Una amenaza a Colombia con la protección de terroristas, una amenaza a EE. UU. con el envío de droga, por todas estas razones la acción es legitima, el régimen es una amenaza”.

Uribe, quien lideró el país desde 2002 hasta 2010, criticó con dureza la politización de la crisis venezolana, que ha dejado a gran parte de la población en la pobreza y ha provocado un éxodo masivo. Según Uribe, las salidas políticas a esta crisis no son los pactos, sino el retorno a la democracia a través de la figura del artículo 233 de la Constitución venezolana.

Además, al referirse a las declaraciones de Trump sobre el uso de crudo en Venezuela, Uribe pidió que también se haga una prioridad en una transición democrática: “Tengo la confianza que se va a cambiar el régimen, quedaría muy mal Estados Unidos sino cambia el régimen, el petróleo de Chavez le ha servido es a Cuba, a Rusia, a los países que tienen cercanía con ellos. Al leer a Trump es para bienestar para Venezuela”.

En cuanto a la relación con Colombia, el expresidente sugirió cuál es la mejor estrategia para calmar las aguas con EE. UU.: “Tenemos que reconstruir las relaciones con Estados Unidos, reconstruir el plan Colombia. Llega un momento cuando un país no controla su delincuencia y eso le hace mucho daño a terceros países, pues ellos reaccionan, por eso debemos pensar en un nuevo gobierno con firmeza, que reconstruya relaciones internacionales”.

El exmandatario criticó la correlación creciente entre la situación en Venezuela y el rumbo político que está tomando actualmente Colombia bajo el gobierno de Petro. Según Uribe, se está viendo un acercamiento hacia políticas más socialistas que dañarían la economía e infraestructuras del país.

“El país tiene un problema de narcotráfico enorme, desde el proceso de paz eso ha venido creciendo, estamos en 300.000 hectáreas de coca. Petro ha dado impulso a ese negocio. Nos estamos pareciendo a Venezuela, la corrupción, la destrucción de la salud, acá todavía no se ve lo de Venezuela porque tenemos el consumo de narcotráfico, las remesas y vamos en ese camino. Maduro y Chavez cumplieron su dictado, hagan elecciones cuando las controlen y acá las controlan con criminales, que hoy anuncian que votan por Cepeda. Colombia es una fotografía de Venezuela”.

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.