En el evento de homenaje a Miguel Uribe Turbay, encabezado por el expresidente Álvaro Uribe, estuvo María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, entre muchos otros políticos del país.
(Vea también: Cuántos años tiene Miguel Uribe Londoño, nuevo precandidato del Centro Democrático)
Cabal, que poco sale a este tipo de eventos tan públicos, habló con Pulzo.com sobre la llegada de Miguel Uribe Londoño como precandidato, el quinto del Centro Democrático. Uribe Londoño lo anunció este viernes y ahora deberá entrar en una consulta interna o el método que elija el partido para elegir a su único candidato.
“No pasa nada. Tenemos que trabajar por Colombia. La gente tiene miedo de que nos fragmentemos y vuelva la izquierda. La izquierda ya demostró que es un desastre, que es perversa. Nosotros vamos a terminar unidos, pero no antes, sino después. Yo le pido a la gente tranquilidad porque vamos a unirnos con los mejores, no con los que ayudaron a Petro y ahora se disfrazan con otro color”, aseguró en los micrófonos de Pulzo.
Ver esta publicación en Instagram
También en el parque El Golfito, Cabal reveló que fue el mismo Miguel Uribe Londoño quien aseguró que su llegada a puja política, fue una decisión del mismo Miguel Uribe Londoño.
“Es un deseo de él como padre de Miguel y eso hay que honrarlo. Nosotros tenemos un legado de Uribe compartido, un trabajo en el Senado, haciéndole oposición al peor Gobierno en la historia de este país y vamos a seguir firmes”, expresó Cabal.
El evento al occidente de Bogotá fue el escenario perfecto para que los diferentes miembros del Centro Democrático se acercaran a las personas. Además de Cabal, Paloma Valencia también apareció y dejó mensaje, pero contra el Gobierno actual.
@PalomaValenciaL lanzó dura crítica a la izquierda y envió mensaje al presidente Gustavo Petro: “Empieza a parecer un cómplice de los violentos”. pic.twitter.com/YwCdnwJVrT
— Pulzo (@pulzo) August 23, 2025
(Vea también: [Video] Álvaro Uribe visitó la tumba de Miguel Uribe Turbay: dejó una frase que llama la atención)
El expresidente Álvaro Uribe no habló directamente en su discurso sobre la precandidatura a la presidencia, pero sí reconoció la presencia de ambas mujeres allí para acompañarlo en este evento.
A diferencia de lo que pasó el 7 de junio, en esta oportunidad sí había un fuerte esquema de seguridad que tenía hasta francotiradores, lo que dio sensación de seguridad en el parque El Golfito.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO