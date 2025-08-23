Álvaro Uribe Vélez había anunciado desde hace varios días que este sábado iba a llegar a Bogotá para hacer un homenaje a Miguel Uribe Turbay y así lo hizo, aunque fue bastante privado y corto.
Antes de pasar por el parque El Golfito, el expresidente estuvo en el Cementerio Central, donde están los restos del asesinado senador. Aunque no hubo oportunidad y acceso a la prensa, ya se conocen las imágenes de lo que pasó.
Este es uno de los videos que se conocen del momento en el que el expresidente estuvo frente a la tumba de Miguel Uribe Turbay:
Noticia en desarrollo…
