Álvaro Uribe Vélez había anunciado desde hace varios días que este sábado iba a llegar a Bogotá para hacer un homenaje a Miguel Uribe Turbay y así lo hizo, aunque fue bastante privado y corto.

Antes de pasar por el parque El Golfito, el expresidente estuvo en el Cementerio Central, donde están los restos del asesinado senador. Aunque no hubo oportunidad y acceso a la prensa, ya se conocen las imágenes de lo que pasó.

Este es uno de los videos que se conocen del momento en el que el expresidente estuvo frente a la tumba de Miguel Uribe Turbay:

Noticia en desarrollo…

