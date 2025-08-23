El expresidente Álvaro Uribe Vélez arribó este sábado a las 10:20 de la mañana al parque El Golfito, en Bogotá, lugar donde el pasado 7 de junio el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay sufrió el atentado que semanas después le causó la muerte.

El exmandatario, rodeado por su esquema de seguridad, fue recibido por una multitud de simpatizantes que lo aclamaron con arengas. Desde allí, Uribe inició un recorrido simbólico hacia el punto exacto del ataque sicarial, en memoria del dirigente político, quien falleció el 11 de agosto tras varias intervenciones en la Fundación Santa Fe.

Uribe anunció que su jornada conmemorativa incluye también un acto en el Cementerio Central, donde reposan los restos de Miguel Uribe, y una misa en Sabaneta (Antioquia), en agradecimiento por la revocatoria de su detención domiciliaria. Según dijo, dedicará “cada minuto de libertad a luchar por la libertad de los colombianos”.

Así fue la llegada de Álvaro Uribe al parque Golfito, donde asesinaron a Miguel Uribe pic.twitter.com/5GtC06YzHj — Pulzo (@pulzo) August 23, 2025

¿Qué dijo Álvaro Uribe en el parque El Golfito?

Durante la ceremonia en El Golfito, el exmandatario exaltó el legado del senador asesinado y subrayó que su memoria debe servir de inspiración para construir “un Estado con seguridad legítima y democrática”.

“Aquí, el asesino con droga, dinero y una cadena de autores intelectuales e instigadores nos privó de Miguel, quien con su sacrificio ganó la elección de inspirador eterno del pueblo libre de Colombia”, afirmó Uribe.

En su intervención, el líder del Centro Democrático insistió en que la seguridad debe ser la base para la libertad empresarial y laboral, y que la ciudadanía debe contar con garantías para expresarse sin censura ni privilegios.

“La seguridad que proteja la libertad para que se pueda emprender sin la condición de contar con el afecto o sufrir la amenaza del desafecto del gobernante. La seguridad que permita el florecimiento de empresas para que el trabajador tenga la libertad de escoger entre muchas buenas opciones y no sea mercancía de trueque entre el Estado, la corrupción y la politiquería”, declaró.

Uribe también pronunció unas palabras de profundo simbolismo en el lugar donde ocurrió el ataque:

“Que en este lugar se simbolice una llama eterna, como el amor eterno de Miguel por Colombia”.

Posteriormente, agregó: “Que, en el paso por este lugar, Miguel inspire la seguridad para que algún día haya paz. Que, en el discurrir por este sitio, el alma quede templada para contribuir a la construcción de un Estado con seguridad legítima y democrática”.

Con este acto, el expresidente buscó enviar un mensaje de respaldo a los seguidores del senador asesinado y consolidar la figura de Miguel Uribe como referente político y moral para nuevas generaciones.

